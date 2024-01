Argumenty obstály, vítá vláda rozhodnutí Ústavního soudu o penzích. Opozice vyjádřila zklamání

Soudy jsou podle předsedy ÚS Josefa Baxy vnímány jako instituce, které chrání stabilitu a kontinuitu. Nemohou ale ignorovat vývoj a změněné okolnosti. „Ani my jsme nepřehlédli, že svět kolem se mění. Stabilita práva je tedy jistě stále důležitá hodnota, ale právo není samoúčelné. Právo tvoří a udržuje systém. A jestliže systém – a teď jsme řešili otázku systému důchodového pojištění – začíná být nestabilní, tak parametry, které jej tvoří, především právo, se musí přizpůsobit, protože jinak by byl vývoj nezvladatelný. K čemu by nám potom byla neměnnost práva a jeho stabilita?,“ řekl Baxa.