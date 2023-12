Reportéři ČT: Česko jako země zaslíbená pro praní špinavých peněz. Policie transakcím nedokáže zabránit

Česko je oblíbenou zemí zločinců, kteří perou špinavé peníze. Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu v letech 2020 a 2021 proteklo bankovními účty v Česku přibližně sto miliard korun. V praxi to funguje tak, že na účet české firmy, která do té doby nevyvíjela žádnou činnost, dorazí stovky milionů korun neznámého původu. Během pár dní peníze odcházejí do bank v západní Evropě a stávají se legálními. Přestože má policie podezření, že se může jednat o peníze ze zločinu, kvůli stávající legislativě transakcím nedokáže zabránit. Pro Reportéry ČT se tématu věnoval Dalibor Bártek