Kamiony s odpadem z vyřazených letadel odjely z Bruntálska zpět do Německa

Jiříkov na Bruntálsku opustily kamiony s nelegálním odpadem z vyřazených letadel a nefunkčních větrných elektráren. V obci byly odstavené. Na jejich návratu do Německa se domluvilo ministerstvo životního prostředí s německou stranou. Kamiony byly na Bruntálsku odstaveny několik dní. Jejich odjezd zkomplikoval sníh.

Kolem třetí hodiny odpoledne z Jiříkova odjel poslední nákladní vůz s odpadem. K hranicím s Německem je doprovázejí automobily celní správy. Míří k hraničnímu přechodu Rozvadov.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) sdělil, že vrácení odpadu resort řešil ve standardním řízení. „Dovoz odpadu do České republiky je zakázán. Dovážet se může materiál, který se druhotně využije pro recyklaci či další výrobu. Pro takový dovoz je potřeba souhlas obou stran. To se v tomto případě nestalo. Dovoz byl nelegální,“ uvedl Hladík.

Mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí dodala, že rychlý návrat odpadu do místa jeho vzniku umožnila dohoda resortu s německou stranou. „Ta potvrdila, že i podle jejich posouzení je podezření na nelegální přepravu odpadů oprávněné. Spediční firma tak dostala svolení obou zemí, aby mohly kamiony odjet,“ popsala.

Velké množství odpadu zůstalo v areálu

Návrat se zatím týká jen nelegálního odpadu v kamionech. Velké množství ho ale zůstává v areálu. Odbor životního prostředí rýmařovského úřadu nařídil jeho odklizení. Lhůta vypršela v úterý. Stanislav Kraus, který vystupuje za majitele areálu, společnost Calves Group, řekl, že by se tak mělo stát v nejbližších dnech. Umístit jej firma chce na vybranou skládku. Návrat do Německa by byl podle něj složitý.

S tím ale nesouhlasí ministerstvo životního prostředí. „Česká inspekce životního prostředí zjišťuje původ uloženého odpadu. Pokud se potvrdí, že také pochází z Německa, budeme trvat na jeho odvozu tam,“ doplnila Krejčí.