Jiříkov řeší co s nelegálním odpadem z Německa

Desítky tun nelegálního odpadu přivezly do Jiříkova na Bruntálsku kamiony z Německa. V přírodním parku Sovinecko zůstal sklolaminát. Případ řeší policie i inspekce životního prostředí.

První kamiony naplněné sklolaminátovým odpadem z Německa dorazily do průmyslového areálu v Jiříkově na Bruntálsku už v polovině prosince, další minulý týden. Celkem se jednalo o sedmdesát tun odpadu. Jen díky rychlému zásahu starostky i úřadů zůstala část nákladu v autech. „Bylo to 8. ledna. Jeden kamion stál tady a druhý zablokoval příjezdovou cestu,“ popsala starostka Jiříkova Barbora Šišková (nestr.).

Podle dokumentů měly kamiony dojet až do Frýdku-Místku. Náklad měl být jen čistý plast. „Všimli jsme si, že některé ty veliké pytle jsou otevřené, a viděli jsme, že v nich je guma, nějaké plošné spoje a měděné drátky. Takže rozhodně nejde o čistý plast,“ poznamenala starostka.

Noví majitelé koupili areál v polovině listopadu. Původně tam měla vzniknout čistá výroba. „Kontaktoval mě jistý pan Stanislav Kraus, který říkal, že by tady chtěli začít zpracovávat plasty. S tím, že by tu byla třídička a potom drtička, vyráběli by z toho granulát,“ uvedla starostka.

Zmocněnec firmy se k věci vyjádřit nechtěl. Na případu spolupracuje město Rýmařov, inspekce životního prostředí, celní správa a také policie. „Bruntálští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného nakládání s odpady. A činí další procesní úkony,“ řekla mluvčí Policie ČR Pavla Jiroušková.

Podle starostky by si odpad měl odvézt jeho původce, tedy německá firma. Jednat o tom budou jak české, tak i německé úřady.