Za neuklízení psích výkalů mohou jejich majitelé dostat až stotisícovou pokutu

„Celé náměstí a okolí je plné psích výkalů. Po chodnících se skoro nedá chodit. Prosíme o domluvu pejskařům při platbě poplatku,“ čte starostka Ledče nad Sázavou Hana Horáková (SNK pro Ledeč) jednu ze stížností, které na radnici kvůli neukázněným pejskařům přibývají. Roztátý sníh teď naplno ukázal následky jejich neodpovědného chování.

„Nejvíc na sídlišti v keřích, tam to bývá nejvíc, a na trávníku nebo okolo. Pak se stává, že to lidé sice seberou do pytlíku, ale hodí to do těch keřů,“ postěžovala si zahradnice Nela Daniletová. „Sbírám všechno a mrzí mě, hlavně tady, když jdeme pod domem, jsou hromady nesesbírané,“ poznamenala Marie Vágnerová, která psa vlastní. „Vůbec nezáleží na tom, co je za roční období. Prostě jsou,“ dodala Daniletová.

Město bez městské policie má jen omezené možnosti zásahu. Radnice proto vydala výzvu, ve které apeluje na počínání majitelů domácích mazlíčků. Jinak jim hrozí stotisícové pokuty. „Tato výše je maximálně možná. Až když se při rozhodování o výši pokuty posuzuje závažnost toho činu,“ řekla vedoucí oddělení životního prostředí Marie Peňásová.