Zákaz dlouhodobého uvazování pomůže psům, říká Pospíšil. Dle zástupce obcí je špatně definován

Svaz měst a obcí kritizuje nejasnost termínu „dlouhodobé uvazování“, Jiránek ale věří, že to soudci dokáží objektivně vyhodnotit. „Nám tam vadí víc to, že to krátkodobé uvazování musí být pod dozorem chovatele nebo jím pověřené osoby. To znamená: když si domů vedu řemeslníka a uvážu psa, abych ho mohl odvést do domu a ukázat mu, co má spravit, tak ten pes není pod dozorem a podle tohoto konkrétního znění zákonu je to týrání zvířat, což je absurdní,“ zmínil.

Pospíšil popsal, že řešil mnoho takových kauz se psy neustále uvázanými někde venku na řetězu. „Naposledy severní Morava. Pes uvázán permanentně na řetězu v bahně, téměř tam, promiňte, chcípl. A když jsem se obrátil na krajskou veterinu, ta mi řekla: nemůžeme to řešit, protože to zákon nezakazuje,“ řekl.

Další povinnosti pro města

Podle Jiránka se svaz obává, že nové povinnosti zahltí městské úřady. Pokud někdo vyfotí uvázaného psa bez kontextu, kde a jak dlouho je reálně uvázaný a zda má dozor, nebo ne, budou se tím totiž muset zabývat. „A toho se my děsíme,“ vysvětlil.

„Stát na nás přenáší pravomoci a nedává nám peníze, abychom si ty pravomoci mohli plnit,“ kritizoval zástupce svazu. Zákony na ochranu zvířat by svaz vnímal pozitivněji, kdyby byly lépe napsané, podotkl také. „Je to krok správným směrem, bohužel nešťastně provedený,“ okomentoval zákaz dlouhodobého uvazování psů.

Pospíšil na to řekl, že si za zněním novely stojí, podobně napsaný zákon platí třeba i na Slovensku, kde dle něj nedělá žádné problémy. „Slovenská praxe ukazuje, že to pomohlo psům, nikoliv že by to zavalilo úřady a administrativu,“ řekl.

Bývalý ministr zároveň míní, že by se týrání zvířat mělo řešit více zeširoka jako takové. „Chtělo by to globální úpravy: od transportu jatečních zvířat přes to, jak je se zvířaty nakládáno, po, řekněme, přísnější tresty za týrání zvířat. U nás se bohužel dávají v zásadě jenom podmínky,“ řekl s tím, že kvůli tomu dlouhodobě kritizuje českou justici, která po přísnějších trestech nesahá, ačkoli je má k dispozici.