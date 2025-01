Žádný řetěz či lano. Dlouhodobé uvazování psů je týrání, shodli se poslanci

Pokud novela projde i horní parlamentní komorou, bude zakázáno jakékoliv dlouhodobé uvazování psů, a to nejen venku, ale i v domácnosti či jiných prostorech. Je přitom jedno, jakým způsobem by majitel psa držel. Vadí řetěz, stejně jako lano nebo vodítko jakékoliv délky.

Takovýmto způsobem držené psy mohli veterináři odebrat až ve chvíli, kdy byla zvířata v zuboženém stavu. Změna má předcházet právě zejména těmto případům. Dotknout se ale má i majitelů, kteří psy například uvazují, aby neutíkali. Možné by to mělo být třeba jen na krmení.

Dlouhodobě uvázaní psi navíc můžou mít například zkrácené šlachy. To je i případ křížence Bena, který žil na řetězu jedenáct let. Hrozí jim také zarůstání řetězu do kůže či oběšení na něm.

Fenku Doubravku našli před několika dny přivázanou k řetězu. V boudě byla podchlazená, bez jídla a vody. Je to teprve druhý den, co se postavila na nohy.

Neakceptovatelný trest

„Je to způsob trestu, který v tuto chvíli nebude akceptovatelný. Samozřejmě vím a vnímám, že jsou případy, kdy je pes uvázán a netrpí u toho, ale obecně lze říct, že výrazně převažuje ta část v negativním slova smyslu,“ vysvětlil spoluautor pozměňovacího návrhu Michal Kučera (TOP 09).

Starosta Bořic na Chrudimsku Radek Havlíček, kde podle něj pes hlídá zhruba každý třetí dům, tuto formu trestu nevidí jako nutně problematickou. „Pes třeba dotírá na drobné zvířectvo, které majitel chová. Je potřeba to přivázání zakazovat? Lidé by asi měli vědět, co by si měli dovolit, a co ne,“ zamýšlí se.

Pochopitelný důvod k uvázání psa vidí i pracovnice útulku v Mělníku Nora Repková. „Máme tady známé firmy, kde psi opravdu utíkají často. Zvedají ploty, podhrabávají se, ti psi chtějí ven. Bojíme se, že když je nebudou moci přivázat, útěků bude přibývat,“ poznamenala Repková.

Podle poslance Kučery je potřeba najít jiný způsob řešení. „To znamená kotce, případně úpravu plotů a podobně,“ vyjmenoval. Autoři návrhu říkají, že pes uvázaný u boudy zkrátka nemá být normou. Po jakou dobu to ještě je přípustné a v jakých výjimkách, určí připravovaná vyhláška.

Přísnější Jihlava

V Jihlavě jsou pravidla ještě přísnější než navrhovaná novela. Město řeší i uvazování psů u obchodů a obecně na veřejném prostranství. Až na výjimky by lidé neměli své psy nechávat na dozoru, musí být na vodítku a nejlépe i s náhubkem.

„Pokuta za porušení vyhlášky hrozí na místě od strážníka až do deseti tisíc korun. Ve správním řízení potom až sto tisíc. Strážníci většinou, pokud se jedná o starší lidi, přistupují na domluvu,“ informoval zástupce ředitele Městské policie Jihlava Zdeněk Krčál.