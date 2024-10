Vědci poprvé detailně nafilmovali, jak vypadá ovulace

Německým biologům se podařilo pomocí vylepšené technologie nafilmovat, jak vypadá okamžik, kdy se vajíčko uvolní z folikulu, specializovaného útvaru ve vaječníku. Doufají, že jejich zobrazovací technika by mohla pomoci v řadě oblastí.

Celý fascinující proces, který vyvrcholí narozením nového člověka, začíná ve vaječníku. Každý měsíc se tam uvolní vajíčko, které pak sestupuje vejcovody k děloze. A čeká na to, jestli ho neoplodní spermie. Sice je to základ všeho, čím se člověk stane, ale ve skutečnosti je tento proces stále nedostatečně popsaný. Změnit se to pokusili němečtí vědci.

Ovulační cyklus objevili teprve před sto lety současně dva vědci: Japonec Kyusaku Ogino a Rakušan Hermann Knaus. Věda sice za tu dobu učinila obrovský pokrok v popisu počátku lidského života, stále jí ale spousta střípků mozaiky chyběla. Hlavně ten, co se děje předtím, než vajíčka zahájí svou pouť k děloze.