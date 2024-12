Češi si nejvíce stěžují u doktora na čekání, ukázal průzkum

„Hůře zdravotnictví hodnotí osoby, které s ním mají častější kontakt,“ shrnul předseda NAPO Robert Hejzák. Kritičtější jsou proto také starší respondenti, naopak lépe zdravotnictví hodnotí mladí nebo vysokoškolsky vzdělaní lidé.

Mladí lidé ve věku osmnáct až čtyřiadvacet let udělili zdravotnictví lepší hodnocení s průměrnou známkou 2,3, zatímco starší generace ve věku 55 až 64 let jej hodnotí více nekompromisně s průměrnou známkou 3,07. Senioři (65 a více let) hodnotí zdravotnictví průměrnou známkou 2,7.

Klady a zápory českého zdravotnictví

Jako problém tuzemské zdravotní péče oslovení nejčastěji uváděli délku čekání na ošetření u ambulantního specialisty nebo na plánovaný výkon v nemocnici. Jako další problémy vyjmenovali nedostupnost některých léků, vysoké doplatky za ně a nedostupnost moderních léčiv pro pacienty se vzácnými nemocemi, na které se někdy vybírají peníze ve sbírkách.

Naopak kladně respondenti hodnotili technologické vybavení nebo odbornost zdravotnického personálu, to ocenilo třicet procent dotázaných. Dalšími vyzdvihovanými klady byla dostupnost zdravotní péče, její bezplatnost a kvalita spolu s ochotou personálu. Autoři průzkumu ale poznamenávají, že jen relativně malá část populace se shodne na prvku, který by na zdravotnickém systému vyzdvihla.