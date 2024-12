Lékaři v příštím roce hrozí dalšími protesty

Právě dohodu o navýšení platů vláda podle zdravotníků nesplnila a nepředložila také slibovaný zákon o odměňování zdravotníků. Ministr to už ani nechystá. „Nedovedu si představit, že by se schválil Poslaneckou sněmovnou, Senátem a podepsal prezidentem zákon, který bych předložil v březnu, dubnu. To prostě technicky ani nejde,“ podotkl Válek.

Podle Kubka je míč na straně resortu zdravotnictví. „A pan ministr by si měl asi ujasnit, co chce. Jestli chce ve zdravotnictví klid, nebo jestli ohrozí dostupnost zdravotní péče pro občany,“ poznamenal.

„Samozřejmě to považujeme za zradu nadále. Říkám, že ten výsledek je kompromisem. Určitě je to lepší, než to bylo, ale to, co slíbili, jistě neplnili,“ uvedla lékařka Hana Donovalová z Gynekologicko-porodnické oddělení Oblastní nemocnice Příbram.

I proto zvažuje, že by protestovala znovu. Primář ze stejného oddělení to naopak neplánuje. Přestože před rokem výpověď z přesčasů taky podal. „Já jsem nastupoval v době, kdy neexistovalo si říct, že po službě je člověk unavený, natož aby odešel domů, to prostě je diametrální rozdíl pro mě osobně. Zlepšily se i platové podmínky, už není ta největší část platu závislá na přesčasech, takže já si myslím, že není důvod k dalším protestům,“ řekl Petr Chudáček.

Dodržování zákoníku práce

Protest chystají odbory a komora na jaro. Dosáhnout chtějí nejen úpravy odměn, ale také dodržování zákoníku práce, hlavně ročního limitu pro práci přesčas. „Stále není dodržován maximální limit 416 hodin,“ upozornil Kubek.

Část lékařů z Oblastní nemocnice Příbram by chtěla podle ředitele Stanislava Holobrady sloužit víc, než jim umožňuje 416 hodin přesčasů. „Snažíme se to sledovat, primáři upozorňují kolegy, že už dosáhli limitu. V některých případech se tohle ale stává jen administrativním úkonem, že si to navzájem oznamujeme, ale vůbec nic se nestane,“ popsal.

Kromě protestů ale bude ministr příští rok nejspíš řešit i ústavní stížnost. Chystají ji menší nemocnice. Vadí jim vyhláška, podle které pojišťovny vyplácejí peníze za péči. Tu kritizuje i opozice. „Úhradová vyhláška není napsaná kvalitně. Diskvalifikuje krajské nemocnice,“ uvedl poslanec ANO a člen sněmovního výboru pro zdravotnictví Kamal Farhan.

Válek to odmítá. Za jednu ze svých priorit pro příští rok ale označil změnu způsobu, jakým pojišťovny a zdravotníci o penězích vyjednávají. Chce tak předejít stávkám, kterými letos na podzim hrozili také praktici a ambulantní specialisté.