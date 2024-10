Komora a odbory se nedohodly s Válkem na odměňování lékařů

Veřejné zdravotní pojištění by mělo podle predikcí mít příští rok k dispozici asi 530 miliard korun. Podle náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka padl návrh na navýšení platů o zhruba pět miliard korun. „Nárůst platů všech zdravotníků bude v příštím roce o 1400 korun tak, jak se dohodla tripartita s panem premiérem,“ dodal Válek.

„Předložil jsem tři varianty a ani jedna z nich nebyla akceptovaná,“ řekl po schůzce ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Návrhy komory a odborů by podle něj znamenaly náklady na platy vyšší o 40 miliard korun. „Bylo by nutné buď sebrat ve prospěch platů peníze jiným segmentům, zvýšit daně, nebo zvednout zdravotní pojištění. Ani s jedním nemohu souhlasit,“ poznamenal ministr.

„Dozvěděl jsem se, že žádný další návrh nedostaneme. Jediné, co na základě dohody ČMKOS mají zaměstnanci veřejného sektoru včetně lékařů zajištěno, je 1400 korun zvýšení platů od příštího roku,“ podotkl Kubek.

Návrhy lékařů by podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka znamenaly pokračování deficitního financování systému veřejného zdravotního pojištění. To vláda pro příští rok zakázala svým usnesením z letošního dubna. Resort může v úhradové vyhlášce, kterou má vydat do konce října, rozdělit jenom peníze odpovídající příjmům.

Protesty lékařů

Zdravotnické odbory vyzvou lékaře k protestům. České televizi to potvrdila předsedkyně jejich odborového svazu Dagmar Žitníková. „Budeme se bavit o formě a době,“ dodala.