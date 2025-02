Humanitární podpora Ukrajiny ano, dodávky zbraní a munice už ne, ukazuje průzkum

Kolik peněz na obranu Česka?

Průzkum se také ptal na otázku ohledně toho, kolik by Česko mělo dávat do své obrany. Více než třetina dotázaných považuje přesně dvě procenta HDP ročně jako ideální, zhruba stejně početná skupina by investovala ještě více. Dvě procenta Česko poprvé vydávalo loni, dosud to byl cíl pro země NATO.

Ačkoliv požadavek pěti procent HDP na obranu vznesla administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa teprve nedávno, jeden z dvaceti českých občanů by s tímto rozdělením rozpočtu podle průzkumu souhlasil.

O novém cíli výdajů mají rozhodnout státy NATO v červnu. Započítávat se nemá pomoc Ukrajině nebo výdaje na případnou mírovou misi.