Ukrajinu nesmí po válce potkat stejný osud jako Finsko, řekl prezident severské země

Ukrajina byla hlavním tématem třídenní bezpečnostní konference, která v neděli v bavorské metropoli končí.

„Tři základní otázky jsou pro Ukrajince ve hře v této válce: nezávislost, suverenita a územní celistvost,“ řekl Stubb. Dodal, že Finsko si po druhé světové válce sice uchovalo nezávislost, ztratilo ale suverenitu a nemohlo se rozhodnout, do jaké organizace vstoupí. „A ztratili jsme také deset procent našeho území, včetně oblasti, kde se narodili moji prarodiče a můj otec,“ dodal Stubb. Vyzval, aby Evropa zajistila, že stejný osud nepotká i Ukrajinu.

V rámci smlouvy, podepsané po druhé světové válce v roce 1948, finští vůdci pod tlakem Moskvy souhlasili, že se Finsko nepřipojí k žádnému z politických a ekonomických bloků. Pro tento postoj se vžil termín finlandizace. Do Evropské unie země vstoupila až v roce 1995, do Severoatlantické aliance dokonce až předloni, a to v reakci na plnohodnotnou invazi Ruska na Ukrajinu z února 2022.

Podle Stubba nyní není okamžik, kdy by měla Evropa přestat Kyjev podporovat, právě naopak. „Ukrajina musí do (mírových) jednání vstoupit z pozice síly,“ řekl.