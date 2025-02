Zelenskyj vyzval k vytvoření evropské armády

15. 2. 2025

Volodymyr Zelenskyj na Mnichovské bezpečnostní konferenci

Nastal čas na vytvoření evropské armády, řekl v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu na druhém dni Mnichovské bezpečnostní konference. Ukrajina podle něj nemůže přistoupit na příměří ve válce s Ruskem, aniž by dostala bezpečnostní garance.

„Opravdu si myslím, že nastal čas,“ řekl Zelenskyj. „Evropské ozbrojené síly musí být vytvořeny,“ dodal. Evropská armáda by neměla podle něj nahradit Severoatlantickou alianci (NATO), ale vyrovnat příspěvek Spojených států k transatlantické bezpečnosti. Ukrajinský boj proti Rusku podle Zelenského dokázal, že základ pro takovou armádu existuje. Vytvoření společných sil bylo ve společném zájmu Evropy. Členství Ukrajiny v NATO by podle Zelenského mělo zůstat dál na stole. Jakýkoli posun směrem k míru na Ukrajině musí být spojen s poskytnutím bezpečnostních garancí. Zelenskyj nicméně nyní nevidí ochotu Ruska jednat o míru. Řekl také, že podle ukrajinských zpravodajských informací se Moskva chystá v létě vyslat do Běloruska vojáky. Není podle něj ale jasné, co s nimi zamýšlí. Mohl by následovat další útok na Ukrajinu. „Možná je to ale myšleno na vás,“ dodal směrem k evropským představitelům. „Žádné rozhodnutí o Ukrajině bez Ukrajiny. Žádné rozhodnutí o Evropě bez Evropy,“ řekl Zelenskyj. Jakákoli mírová dohoda nesmí být podle něj vyjednaná jen mezi několika mocnými, ani mezi Trumpem a Putinem, ani mezi ním a Putinem. Zapojit se podle něj musí široké společenství států včetně těch evropských.

Olaf Scholz na bezpečnostní konferenci v Mnichově

Scholz: Německo nikdy nepodpoří mír, který by byl Kyjevu nadiktován Německo nikdy nepodpoří mír, který by byl Ukrajině nadiktován, řekl v sobotním projevu na druhém dni Mnichovské bezpečnostní konference německý kancléř Olaf Scholz. Slíbil také, že Německo bude Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak to bude potřeba, a to i poté, co utichnou boje. Vítězství Ruska a zhroucení Ukrajiny by podle Scholze nepřinesly trvalý mír. Nadiktovaný mír proto Německo podle něj nikdy nepodpoří. „Nepřijmeme ani žádné řešení, které by vedlo k rozdělení evropské a americké bezpečnosti,“ dodal. Spojené státy Scholz vyzval, aby Ukrajinu, která se už téměř tři roky brání rozsáhlé ruské invazi, podporovaly společně s Evropou. V mírových jednáních se musí podle Scholze vždy dbát na „suverénní nezávislost“ Ukrajiny, zemi musí také zůstat vojenské kapacity, aby se ubránila případnému dalšímu ruskému útoku. V Kyjevě i dalších evropských metropolích vyvolal obavy nedávný telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Dohodli se v něm, že se setkají, nejspíš v Saúdské Arábii. Kyjev i evropské státy se obávají, že se Moskva a Washington na míru na Ukrajině dohodnou bez jejich účasti. Podle evropských politiků by takový mír nebyl trvalý a hrál by do karet jen Rusku. Americká strana naopak zdůrazňuje, že krátce po telefonátu s Putinem hovořil Trump telefonicky i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Americký prezident pak výslovně řekl, že Ukrajinci budou součástí mírových jednání.

Kancléř odmítl kritiku evropské demokracie, se kterou přišel Vance Scholz také odmítl kritiku na adresu evropské a německé demokracie, kterou v pátek vyslovil americký viceprezident JD Vance. Ten se oproti očekávání nevěnoval bezpečnosti, ale kritizoval evropské demokracie. Podle něj je v Evropě na ústupu svoboda slova a zastánci jiných názorů jsou pronásledovaní. Vance rovněž nepřímo podpořil německou stranu Alternativa pro Německo (AfD). Setkal se také s Alicí Weidelovou, spolupředsedkyní protimigrační Alternativy pro Německo (AfD), která bude v předčasných parlamentních volbách příští týden kandidovat na spolkovou kancléřku. Scholz Vanceovu kritiku odmítl. Zásahy zvenčí do demokratického procesu a ve prospěch krajní pravice označil za nepřijatelné, nepatří se to podle něj obzvlášť mezi přáteli a spojenci. „Jak to bude dál vypadat s naší demokracií, to rozhodneme my,“ dodal Scholz.

Ústupky zatím odmítají Moskva i Kyjev, soudí Šedivý USA ujistily Ukrajinu, že budou dělat všechno pro spravedlivý mír, řekl bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR a vedoucí katedry bezpečnostních studií CEVRO Institutu Jiří Šedivý. Navíc upozornily Rusko, že pokud neakceptuje navržené podmínky, budou vůči němu použity „jiné prostředky". A to je pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vcelku dobrá zpráva, uvedl armádní generál ve výslužbě. Ke slovům Zelenského, že americká strana není na mírová jednání připravena a nemá plán pro ukončení války, řekl, že ukrajinský prezident někdy používá tvrzení, která neodpovídají realitě. „Při telefonátu s Putinem se řešily některé základní parametry. Ale i Američané musí dělat kroky k tomu, aby nedošlo k zablokování jednání v samotném začátku.“ Zelenskyj by měl být tedy podle Šedivého v klidu a trpělivý. Budou také pokračovat dodávky zbraní. Za ně pak bude Washington požadovat od Kyjeva nerostné suroviny. Generál také soudí, že Putin má zájem o mír, protože Rusové jsou evidentně vyčerpáni, ale ještě nezačali měnit své požadavky pro mírová jednání. Bude proto nutné vytvořit na ně tlak, aby akceptovali názory USA, případně Ukrajiny, dodal Šedivý. Ústupky zatím podle něj odmítají jak Moskva, tak Kyjev. Jako nejzásadnější problém vidí Šedivý to, že Kyjev považuje za svou bezpečnostní záruku vstup Ukrajiny do NATO. „To ještě bude horské a ostré téma. Ale je možné tento požadavek eliminovat jiným systémem záruk pro Ukrajinu.“