Američané s Rusy budou chystat summit. Evropští lídři se mají setkat v Paříži

Vysoce postavení představitelé USA a Ruska se příští týden sejdou v Saúdské Arábii, aby připravili půdu pro potenciální summit prezidentů obou zemí, jenž by se mohl konat už koncem února. Jeho tématem má být ukončení ruské války proti Ukrajině. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to napsala agentura Bloomberg. Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski mezitím oznámil, že francouzský prezident Emmanuel Macron na pondělí pozval evropské lídry na schůzku do Paříže. Podle AFP schůzku ještě Macronův úřad nepotvrdil.