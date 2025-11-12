Kolumbie nebude sdílet zpravodajské informace s USA, důvodem jsou údery na lodě

Kolumbijský prezident Gustavo Petro nařídil bezpečnostním složkám své země, aby nesdílely zpravodajské informace se Spojenými státy. Krok bude platit do té doby, dokud administrativa prezidenta USA Donalda Trumpa nepřestane s útoky na lodě v Karibiku, jejichž posádky podezírá z pašování drog. Informovala o tom agentura AP, podle níž se tak dále zhoršují vztahy mezi oběma zeměmi, které „byly kdysi blízkými partnery v boji proti obchodu s drogami“.
Petro na sociální síti X uvedl, že kolumbijská armáda musí okamžitě ukončit „veškerou komunikaci a další dohody s americkými bezpečnostními agenturami“, dokud USA nezastaví útoky na čluny v Karibiku. Kritici tyto údery přirovnávají k mimosoudním popravám osob podezřelých z pašování drog.
Petro připojil, že „boj proti drogám musí být podřízen ochraně lidských práv obyvatel Karibiku“. Není prý zatím jasné, jaké konkrétní informace Kolumbie přestane s USA sdílet, podotýká AP.
Podle údajů, které poskytla Trumpova administrativa, bylo od srpna při útocích americké armády v mezinárodních vodách zabito nejméně 75 lidí. Údery začaly v jižním Karibiku, ale v poslední době se přesunuly do východního Pacifiku, kde Spojené státy cílí na lodě u pobřeží Mexika.
V souvislosti s americkými útoky na lodě, při nichž zemřeli nebo byli zraněni občané Venezuely, Ekvádoru, Kolumbie a Trinidadu a Tobaga, vyzval Petro k vyšetřování Trumpa kvůli možným válečným zločinům. V říjnu uvalila Trumpova administrativa na Petra a členy jeho rodiny sankce s odůvodněním, že umožňuje rozkvět drogových kartelů.