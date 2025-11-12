Kolumbie nebude sdílet zpravodajské informace s USA, důvodem jsou údery na lodě


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Kolumbijský prezident Gustavo Petro nařídil bezpečnostním složkám své země, aby nesdílely zpravodajské informace se Spojenými státy. Krok bude platit do té doby, dokud administrativa prezidenta USA Donalda Trumpa nepřestane s útoky na lodě v Karibiku, jejichž posádky podezírá z pašování drog. Informovala o tom agentura AP, podle níž se tak dále zhoršují vztahy mezi oběma zeměmi, které „byly kdysi blízkými partnery v boji proti obchodu s drogami“.

Petro na sociální síti X uvedl, že kolumbijská armáda musí okamžitě ukončit „veškerou komunikaci a další dohody s americkými bezpečnostními agenturami“, dokud USA nezastaví útoky na čluny v Karibiku. Kritici tyto údery přirovnávají k mimosoudním popravám osob podezřelých z pašování drog.

Petro připojil, že „boj proti drogám musí být podřízen ochraně lidských práv obyvatel Karibiku“. Není prý zatím jasné, jaké konkrétní informace Kolumbie přestane s USA sdílet, podotýká AP.

Podle údajů, které poskytla Trumpova administrativa, bylo od srpna při útocích americké armády v mezinárodních vodách zabito nejméně 75 lidí. Údery začaly v jižním Karibiku, ale v poslední době se přesunuly do východního Pacifiku, kde Spojené státy cílí na lodě u pobřeží Mexika.

USA opět udeřily na loď v Karibiku, zemřeli tři lidé
Loď amerického námořnictva, ilustrační snímek

V souvislosti s americkými útoky na lodě, při nichž zemřeli nebo byli zraněni občané Venezuely, Ekvádoru, Kolumbie a Trinidadu a Tobaga, vyzval Petro k vyšetřování Trumpa kvůli možným válečným zločinům. V říjnu uvalila Trumpova administrativa na Petra a členy jeho rodiny sankce s odůvodněním, že umožňuje rozkvět drogových kartelů.

USA dle Trumpa nepůjdou do války s Venezuelou
Prezident USA Donald Trump

