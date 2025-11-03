USA dle Trumpa nepůjdou války s Venezuelou

Spojené státy do války s Venezuelou nepůjdou, prohlásil americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro stanici CBS. Uvedl také, že „dny vládce Nicoláse Madura v čele Venezuely jsou sečteny“. Maduro má s Trumpem dlouhodobě napjaté vztahy a tvrdí, že USA se velkou mobilizací v Karibiku chystají na válku proti jeho zemi.
„Řekl bych, že ano. Myslím, že ano,“ odpověděl Trump na dotaz, zda se čas autoritářského vládce v čele Venezuely naplnil. Odmítl však, že by USA aktuálním soustředěním svých námořních a vzdušných sil v Karibiku usilovaly o Madurův pád.
Cílem armádní aktivity je podle Trumpa „mnoho věcí“. Šéf Bílého domu oficiálně zdůvodňuje mimořádné armádní nasazení bojem proti pašerákům drog, někteří analytici oslovení stanicí BBC však soudí, že USA chtějí vytvořit tlak na venezuelskou armádu, aby přestala podporovat prezidenta, kterého Washington nepovažuje za legitimního vládce země.
„O tom pochybuji. Nemyslím si to. Ale chovají se k nám velmi špatně,“ odpověděl Trump CBS na otázku, zda USA vstoupí do války proti Venezuele.
Šéf Bílého domu v říjnu potvrdil zprávy médií, že povolil Ústřední zpravodajské službě (CIA) tajné akce ve Venezuele. Uvedl také, že ve Venezuele americká armáda brzy podnikne pozemní akci. Ministr obrany Pete Hegseth nařídil vyslat k břehům Jižní Ameriky údernou skupinu letadlové lodi USS Gerald R. Ford, která předtím působila ve Středozemním moři. Američané akci označují za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi.
Maduro se podle listu The Washington Post v obavách z americké akce obrací na Rusko, Čínu a Írán a žádá o vojenskou pomoc.