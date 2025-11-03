USA dle Trumpa nepůjdou války s Venezuelou


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené státy do války s Venezuelou nepůjdou, prohlásil americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro stanici CBS. Uvedl také, že „dny vládce Nicoláse Madura v čele Venezuely jsou sečteny“. Maduro má s Trumpem dlouhodobě napjaté vztahy a tvrdí, že USA se velkou mobilizací v Karibiku chystají na válku proti jeho zemi.

„Řekl bych, že ano. Myslím, že ano,“ odpověděl Trump na dotaz, zda se čas autoritářského vládce v čele Venezuely naplnil. Odmítl však, že by USA aktuálním soustředěním svých námořních a vzdušných sil v Karibiku usilovaly o Madurův pád.

Armáda USA podnikla v Karibiku úder proti ponorce spojované s drogami
Loď amerického námořnictva, ilustrační snímek

Cílem armádní aktivity je podle Trumpa „mnoho věcí“. Šéf Bílého domu oficiálně zdůvodňuje mimořádné armádní nasazení bojem proti pašerákům drog, někteří analytici oslovení stanicí BBC však soudí, že USA chtějí vytvořit tlak na venezuelskou armádu, aby přestala podporovat prezidenta, kterého Washington nepovažuje za legitimního vládce země.

„O tom pochybuji. Nemyslím si to. Ale chovají se k nám velmi špatně,“ odpověděl Trump CBS na otázku, zda USA vstoupí do války proti Venezuele.

Maduro nasadí v reakci na hrozby USA miliony milicionářů
Nicolás Maduro

Šéf Bílého domu v říjnu potvrdil zprávy médií, že povolil Ústřední zpravodajské službě (CIA) tajné akce ve Venezuele. Uvedl také, že ve Venezuele americká armáda brzy podnikne pozemní akci. Ministr obrany Pete Hegseth nařídil vyslat k břehům Jižní Ameriky údernou skupinu letadlové lodi USS Gerald R. Ford, která předtím působila ve Středozemním moři. Američané akci označují za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi.

Maduro se podle listu The Washington Post v obavách z americké akce obrací na Rusko, Čínu a Írán a žádá o vojenskou pomoc.

Trump povolil CIA provádění tajných operací ve Venezuele
Výcvik bolívarských milicí

Výběr redakce

Výstavba Dukovan zvýší nároky na státního regulátora

Výstavba Dukovan zvýší nároky na státního regulátora

před 12 mminutami
Aerolinky zpřísňují pravidla pro cestování s elektronikou

Aerolinky zpřísňují pravidla pro cestování s elektronikou

před 27 mminutami
„Válka je byznys.“ V Súdánu kolumbijští žoldnéři cvičí i děti

„Válka je byznys.“ V Súdánu kolumbijští žoldnéři cvičí i děti

před 42 mminutami
Ruský turismus zachraňují čínští cestovatelé

Ruský turismus zachraňují čínští cestovatelé

před 10 hhodinami
Pošta do všech domácností roznáší příručku pro zvládání krizových situací

Pošta do všech domácností roznáší příručku pro zvládání krizových situací

před 10 hhodinami
Stanice Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D

Stanice Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D

před 10 hhodinami
PODÍVEJTE SE: Koaliční smlouva mezi ANO, SPD a Motoristy

PODÍVEJTE SE: Koaliční smlouva mezi ANO, SPD a Motoristy

před 10 hhodinami
Program je i pragmatický, řekl Juchelka. Jen sliby na úkor budoucnosti, míní Munzar

Program je i pragmatický, řekl Juchelka. Jen sliby na úkor budoucnosti, míní Munzar

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Zemětřesení na severu Afghánistánu zabilo nejméně dvacet lidí

Noční zemětřesení na severu Afghánistánu zabilo nejméně 20 lidí, dalších 320 utrpělo zranění. Podle agentury Reuters to uvedlo tamní ministerstvo zdravotnictví. Otřesy měly podle americké geologické služby USGS sílu 6,3 stupně, živel udeřil poblíž půlmilionového města Mazáre Šaríf.
03:20Aktualizovánopřed 7 mminutami

Aerolinky zpřísňují pravidla pro cestování s elektronikou

Letecké společnosti zpřísňují podmínky pro cestování s lithiovými bateriemi jako jsou například powerbanky. Po nedávném požáru na palubě čínských aerolinek k mezinárodním pravidlům, která stanovují nejvyšší možnou kapacitu baterií, přidávají i další vlastní doporučení, která například určují, kam elektroniku během letu ukládat.
před 27 mminutami

„Válka je byznys.“ V Súdánu kolumbijští žoldnéři cvičí i děti

Ve světě bují byznys se žoldnéři. Oblibě se těší zejména kolumbijští veteráni, kteří mají mnohaletou bojovou praxi z vlasti. Stovky Kolumbijců se zapojily do konfliktu v Súdánu na straně Jednotek rychlé podpory (RSF). Jejich úkolem je i výcvik dětských vojáků. Podle Chartúmu vyslaly Kolumbijce do války Spojené arabské emiráty (SAE). Podle médií tak činí pomocí sítě soukromých bezpečnostních firem. Abú Dhabí to popírá.
před 42 mminutami

USA dle Trumpa nepůjdou války s Venezuelou

Spojené státy do války s Venezuelou nepůjdou, prohlásil americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro stanici CBS. Uvedl také, že „dny vládce Nicoláse Madura v čele Venezuely jsou sečteny“. Maduro má s Trumpem dlouhodobě napjaté vztahy a tvrdí, že USA se velkou mobilizací v Karibiku chystají na válku proti jeho zemi.
před 57 mminutami

Trump vyloučil, že by USA poskytly Ukrajině střely Tomahawk

Prezident USA Donald Trump uvedl, že neuvažuje o dodání amerických střel dlouhého doletu Tomahawk Ukrajině, o které napadená země žádá. Šéf Bílého domu to prohlásil na palubě prezidentského letounu, píší tiskové agentury. Dodávky již před několika dny podle stanice CNN schválil Pentagon, rozhodující slovo však má právě Trump. Moskva před nasazením střel schopných likvidovat cíle hluboko v ruském vnitrozemí varovala.
před 4 hhodinami

Ruský turismus zachraňují čínští cestovatelé

Obrovské náklady na agresi proti Ukrajině i následné sankce podle mnoha ekonomických ukazatelů dělají problémy ruské ekonomice. Ta je navíc čím dál závislejší na vztazích s Čínou. A platí to i v turistice. Podle oficiálních statistik teď míří do Ruska šedesát procent návštěvníků právě z Číny.
před 10 hhodinami

Útok nožem ve vlaku v Anglii podle policie patrně nebyl teroristickým činem

Britská policie pokračuje ve vyšetřování útoku nožem ve vlaku ve východní Anglii. Zraněno bylo jedenáct lidí, podle původních informací devět vážně, z toho dva jsou stále v kritickém stavu. Na místě činu zadržela policie dva muže, přičemž jednoho již propustila. Druhý podle médií zůstává ve vazbě. Důkazy zatím podle úřadů nenasvědčují tomu, že šlo o terorismus. Ve vlacích a na nádražích budou v neděli platit zvýšená bezpečnostní opatření.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Prokuratura: Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci, ne organizovaný zločin

Za loupeží historických šperků v Louvru z 19. října jsou malí zločinci, a ne profesionálové napojení na organizovaný zločin. Řekla to v neděli rozhlasové stanici franceinfo pařížská prokurátorka Laure Beccuauová.
před 14 hhodinami
Načítání...