Od ledna v Praze končí parkování pro elektroauta zdarma

Bezplatné parkování elektromobilů v Praze od nového roku končí. Jejich majitelé budou platit polovinu toho, co vlastníci aut se spalovacími motory a získají možnost nákupu další parkovací karty platné pro všechny modré zóny. Plug-in hybridy pak přijdou o veškeré úlevy. Změna má vést mimo jiné k uvolnění místa pro rezidenty, což prosazovaly hlavně jednotlivé městské části. Bezplatné parkování elektroaut bylo během letošního roku ukončeno třeba v Plzni. Naopak zvýhodnění stále nabízejí například v Českých Budějovicích, Ostravě nebo Liberci.