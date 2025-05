Na likvidaci škod u Hustopečí se možná bude podílet stát, zjistili Reportéři ČT

Reportéři ČT: To bylo peklo

Nehodu vlaku s toxickým nákladem vyšetřuje Drážní inspekce i policie. „Zničené vagony, železniční trať, v podstatě zničený náklad. Ale do budoucna jsou to i sanace. Tam se pohybujeme někde v částkách od 500 milionů přes miliardu korun,“ míní ředitel územního odboru policie v Přerově Martin Crha.

Benzen převážela soukromá firma Ostravská dopravní společnost – Cargo, zkráceně ODOS. Pokud by vyšetřování vinu dopravce potvrdilo, úhrada škod by šla zřejmě za ním.

„Pravděpodobnost je asi taková, že tam selhal lidský faktor. Jestli to bude tím, že byla jinak nastavena drážní cesta, jestli to byla vysoká rychlost, to je věc dalšího šetření,“ dodal Crha. „Zda se jedná o selhání člověka, nebo o selhání techniky, kdy strojvedoucí chtěl brzdit, a souprava mu nebrzdila, tuto informaci zatím zveřejňovat nebudeme,“ dodal generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.