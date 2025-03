De facto: Odtajněné dokumenty můžou říct více o atentátu na Kennedyho

Asi největší tajemství obestírá moskevské archivy. Snaha otevřít je veřejnosti v prvních letech po pádu Sovětského svazu vzala brzy za své. A zákon, který měl umožnit odtajnění třicet let starých dokumentů, se často nedodržuje. Z velké části neznámý zůstává obsah a rozsah spisů archivu bezpečnostních nebo diplomatických služeb. Tuzemští historici si třeba stěžují, že se nemohou dostat ke spisům Čechoslováků vězněných v gulazích.



Mezi největší archivy světa patří ten ve Vatikánu. Na zhruba čtyřiaosmdesáti kilometrech polic jsou písemnosti dokumentující dvanáct století církevních dějin. Přístupný je na žádost pro badatele. Ty nejnovější části jsou ale veřejnosti skryté. Přelomem byl rok 2020, kdy papež František rozhodl o odtajnění archiválií z pontifikátu Pia XII. z let 1939 až 1958. Podle historiků spisy ukázaly, že se za války hlava římskokatolické církve snažila Židům pomáhat, a vyvrátily mýtus o jeho lhostejnosti k holocaustu.



České archivy patří mezi ty otevřené. Dokumenty z doby nacismu i komunismu schraňuje hlavně Archiv bezpečnostních složek. Archivované jsou například vyšetřovací spisy nebo složky, které si vedla StB. Většinou jsou přístupné. Výjimku tvoří archiválie, které by mohly ohrozit bezpečnost Česka a jeho spojenců.