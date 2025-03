Místopředsedové politických stran a hnutí debatovali o sněmovních volbách

před 1 h hodinou

Česko čekají za půl roku sněmovní volby. Podle nejnovějšího průzkumu agentury Median by vyhrálo hnutí ANO, druhá by skončila koalice SPOLU a třetí jsou Starostové. Do sněmovny by se dostali i Motoristé, SPD, Stačilo a Piráti. Naopak pod hranicí vstupu do dolní komory skončili sociální demokraté a Trikolora. Ostatní by nezískali ani dvě procenta. Debaty o předvolebním klání se v Událostech, komentářích zúčastnili zástupci dvou opozičních a dvou vládních stran, které mají v průzkumech největší podporu. Pozvání přijali Eva Decroix (ODS), Aleš Juchelka (ANO), Michaela Šebelová (STAN) a Radim Fiala (SPD).

„Každá strana se snaží v tomto okamžiku, ať už hledě nebo nehledě na průzkumy, přesvědčit voliče o tom, že její představa, vize a směřování této země je důležité,“ uvedla Decroix. Domnívá se, že politici by místo komentování průzkumů měli vést diskuzi o směřování České republiky. Debata by to měla být nejenom politická, ale i celospolečenská, dodala. „To, co se děje okolo nás, nejsou jednoduché věci. V tomto ohledu volby budou v mnoha ohledech náročnější jak pro občany, tak pro politiky. Protože bude nutné reagovat na to, co se děje okolo,“ upozornila Decroix. Moderátorka pořadu Jana Peroutková zmínila, že z úst politologů a komentátorů vesměs zaznívá, že vládním stranám už není pomoci za žádných okolností. „Tak zatím to zaznívá z úst politologů, já bych nechala rozhodnout občany jako pokaždé,“ reagovala místopředsedkyně ODS s tím, že jí záleží na tom, aby koalice SPOLU, potažmo demokratické strany měly ve volbách co nejlepší výsledek.

Juchelka navázal ohledně průzkumů na Decroix. „V tuto chvíli tím nejlepším předvolebním průzkumem jsou volby samotné, nechal bych to skutečně na voličích. My chceme jako hnutí ANO skoncovat s vládou, která nejen dle našeho názoru přináší opravdu velikánské problémy občanům České republiky. Zvyšuje daně a takhle bychom mohli pokračovat dále,“ prohlásil místopředseda sněmovny. Na otázku moderátorky, zda jsou 33,5 procenta dle průzkumu Medianu pro ANO strop, odpověděl: „Pokud se bavíme o tom stropu, tak to nevím, to určují samotní voliči, bude to na konci záři nebo na začátku října.“ Juchelka zároveň dodal, že do začátku ostré kampaně zbývá ještě několik měsíců a že ANO nenechává nic jen tak.

Z průzkumu dále vyplývá, že Starostové by obdrželi deset procent voličských hlasů. Moderátorka pořadu se zeptala místopředsedkyně hnutí, zda to stačí na první politickou ligu. „Já si myslím, že stačí. Dlouhodobě říkáme, že průzkumy nepřeceňujeme, ani nepodceňujeme,“ reagovala Šebelová. Připomněla, že už loni Vít Rakušan (předseda STAN – pozn. red.) začal debaty bez cenzury a vyjel do regionů, sama pak v Moravskoslezkém kraji musela nasbírat 800 podpisů. Aktuálně získaných deset procent vnímá jako vítězství vzhledem k tomu, že Starostové budou ve volbách na podzim kandidovat sami. „Spousta průzkumů nám ukazuje dvouciferný výsledek, my jsme s tím spokojeni. S kauzou Dozimetr jsme se vypořádali velice dobře, udělali jsme celou řadu kroků,“ uvedla.