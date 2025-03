Median: Volby by v únoru vyhrálo ANO, do sněmovny by prošlo sedm subjektů

Zdroj: ČTK

Sněmovní volební model (únor 2025)

Sněmovní volby by v únoru podle volebního modelu agentury Median vyhrálo ANO se ziskem 33,5 procenta hlasů. Koalice SPOLU by získala 18,5 procenta, pro STAN by hlasovalo deset procent voličů. Do dolní komory by se podle modelu dostalo celkem sedm stran a hnutí, včetně Motoristů sobě, SPD, Pirátů a uskupení Stačilo! Model ještě nezohledňuje v březnu podepsané memorandum o spolupráci mezi SPD, Svobodnými, Trikolorou a stranou PRO.

V porovnání s předchozím modelem se preference ANO významněji nezměnily. Koalice SPOLU si polepšila o 1,5 procentního bodu, Starostové naopak jeden procentní bod ztratili. Motoristé sobě by v únoru zůstali na osmi procentech, SPD oslabilo o jeden procentní bod na sedm procent. Do sněmovny by se dostalo i uskupení Stačilo! se ziskem 6,5 procenta. Preference Pirátů stouply z předchozích čtyř na šest procent a v únoru by se tak Piráti znovu vrátili do Poslanecké sněmovny. Mimo ni by naopak zůstala SOCDEM se ziskem 3,5 procenta. Trikoloře by dala hlas dvě procenta respondentů.

„Více než třetina voličů koalice SPOLU z roku 2021 uvádí, že tuto koalici by nyní nevolili,“ uvádí Median. SPOLU je podle jeho zjištění nejčastější volbou lidí ve věkové kategorii 16 až 24 let a vysokoškolsky vzdělaných voličů. Vede i mezi podnikateli, studenty a prvovoliči. Nejsilnější opoziční ANO je zase nejčastější volbou lidí ve věku 35 a více let. Na prvním místě je u zaměstnanců či důchodců a mezi lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou. Nové voliče získává ANO zejména z řad nevoličů. Daří se mu také nejlépe udržet své dosavadní voliče. „Jen přibližně jeho každý čtvrtý bývalý volič by ho nyní nevolil nebo neví, koho volit,“ píše Median.