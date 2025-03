Zimní čas je pro člověka přirozenější, ale přizpůsobí se, míní lékař

Podle Muchy nelze generalizovat, jaké dopady na lidské zdraví má střídání letního a zimního času. „Pravda ale je, že přechod na letní čas lidé snášejí hůře než ten druhý, kdy spějí o hodinu déle,“ podotkl. Největší problémy se střídáním času mají ale podle něj lidé, kteří mají obecně problém se spánkem. „Hůř usínají, hůře udrží spánek a podobně. Opravdu se může stát, že několik dnů se prostě cítí hůř,“ dodává.

Poukázal na to, že existují biologické hodiny, astronomické hodiny a pak hodinky na ruce či hodiny na věži, které nám určují čas. „Většinou by měly být v souladu a je pravda, že přechod na letní a zimní čas trošičku uvedou do nesouladu,“ dodal s tím, že když je to o hodinu více, snáší se to lépe. Naopak když je to o hodinu méně, snáší se změna hůře. Záleží podle něj i na nastavení člověka, zda má či nemá jiné zdravotní problémy, ať už fyzické, či psychické.

Zmínil, že se dokonce udává, že během změny času zejména na letní dochází k častějším případům sebevražd. „Udává se i větší počet autonehod, kdy jsou řidiči méně soustředění, může se stát, že usínají za jízdy a podobně, ale zhruba týden trvá, než se běžný člověk aklimatizuje,“ dodal.

Zopakoval, že by se měly shodovat astronomický, biologický a lidský čas a z tohoto hlediska je pro člověka nejpřirozenější zimní čas. „Teď přecházíme do toho nepřirozeného, takže pokud bychom to měli brát podle biologických hodin, ten přechod by vlastně v tuto chvíli být neměl,“ dodal.