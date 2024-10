Meteorologický čas je jako skryté lepidlo, které spojuje svět

Změna času ovlivňuje celou řadu oblastí lidského konání. Včetně práce meteorologů. A to přesto, že „jejich čas“ tyto posuny ignoruje.

V noci na neděli se opět posunul čas – od středoevropského letního (nebo též východoevropského) se vrátil k času středoevropskému. Dopady podzimního posunu jsou pro většinu obyvatel méně problematické než při jarním – jednak je noc na neděli o hodinu delší, jednak tentokrát následuje ještě sváteční pondělí, takže zpravidla nabízí lepší možnost adaptace.

Změna času se ale samozřejmě dotýká i různých odvětví hospodářství, především dopravy. A bohaté zkušenosti s různými časy, časovými zónami nebo formáty času má také meteorologie.

Pro předpověď počasí je totiž nezbytně nutná mezinárodní výměna dat. Počasí je koneckonců globální fenomén. Bylo by ale neuvěřitelně časově náročné, a navíc zatížené vysokým rizikem chyb, kdyby se jednotlivé údaje o pozorování počasí (pozemní data měřená na meteorologických stanicích, radarová data, výstupy radiosond nesených meteorologickými balony anebo družicová pozorování) určené pro mezinárodní výměnu ukládaly do databází v příslušném místním čase. Příjemce a uživatel dat by pak musel pokaždé vzít v úvahu časové pásmo pozorování a uvědomit si regionální zvláštnosti – zejména výše zmiňovaný letní čas.

Meteorologický čas

Z těchto důvodů se proto při globální výměně meteorologických dat používá 24hodinový formát a jednotná časová reference. Vědci se rozhodli pro použití Greenwichského středního času (Greenwich Mean Time, zkratka GMT).

Tento čas je měřený v Královské observatoři v anglickém Greenwichi pomocí sekundového kyvadla. V roce 1972 byl ale nahrazen Koordinovaným světovým časem (Universal Time Coordinated neboli UTC). Stejně jako GMT je i UTC založen na takzvaném hlavním poledníku, tedy zeměpisné délce poledníku, který prochází londýnskou čtvrtí Greenwich.