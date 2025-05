Loňské záření ze Slunce vychýlilo traktory, letadla i družice

Geomagnetické bouře způsobené velkými erupcemi na Slunci mohou zničit satelity, přetížit elektrické sítě a vystavit astronauty na oběžné dráze záření, jež může ohrozit jejich zdraví. Američtí vědci se pokoušeli na to připravit co nejlepší koordinací zástupců více agentur.

Dne 10. května 2024 totiž zasáhla Zemi první geomagnetická bouře G5 neboli „silná“ za posledních dvacet let. Událost, která dostala jméno Gannon – podle fyzičky Jennifer Gannonové – naštěstí nezpůsobila žádné katastrofické škody, ale nabídla lidem v různých koutech světa fascinující podívanou na polární záře i v oblastech, kde na to nejsou zvyklí, včetně Česka.

NASA teď, přesně po roce, popsala, jak jí loňská zkušenost pomohla pochopit tento fenomén a připravit se na budoucí geomagnetické bouře.

Dopady na Zemi i mimo ni

Přímo na naší planetě došlo podle NASA k výpadkům některých vedení vysokého napětí, přehřátí transformátorů, a na středozápadě USA se dokonce kvůli kosmickému záření některé traktory řízené pomocí GPS vychýlily z trasy, což dále narušilo výsadbu, která už tak byla zpožděna kvůli silným dešťům.

„Dopady se neprojevily na všech farmách. Ale ty, které postižené byly, přišly v průměru asi o sedmnáct tisíc dolarů na farmu,“ popisuje profesor zemědělské ekonomie na Kansaské státní univerzitě Terry Griffin, „není to úplně katastrofa, ale ty finance jim budou chybět.“

Dopady se vyskytly také ve vzduchu: tam si hrozba vyššího ozáření a ztráty komunikace i navigace vynutily změnu kurzu transatlantických letů.

Vůbec nejsilnější dopady byly vidět na hranici kosmického prostoru. Během bouře se totiž horní vrstva zemské atmosféry zvaná termosféra zahřála na neobvykle vysoké teploty. Mise NASA GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk) pozorovala, jak se atmosféra vlivem horka rozpíná a vytváří silný vítr, který vynáší těžké částice dusíku do vyšších poloh.