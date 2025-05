KLDR pytlačí a pašuje ohrožená zvířata, některá už vyhubila

A nejen to – nová zpráva konstatuje, že do lovu a obchodu s ohroženými druhy chráněnými mezinárodními i korejskými zákony je přímo zapojený i samotný severokorejský stát. A vědomě a aktivně z toho profituje. Vědci popsali i konkrétní druhy, z jejichž pytlačení i pašování má diktatura zisk. Patří mezi ně hlavně asijský medvěd černý, horská koza goral a také vydra říční. Všechno druhy, jejichž části těl se využívají v tradičních medicínách.

Oficiálně sice Severní Korea provozuje systém chráněných oblastí a hlídá ohrožené druhy, v praxi ale regule pravidelně porušuje. Země ignoruje lov ohrožených zvířat pro vlastní spotřebu i pro obchod na černém trhu, a to jak na trhu domácím, tak pro kupce v Číně.

V principu se to příliš neliší od toho, jak Severní Korea využívá jiné přírodní zdroje, jako jsou dřevo a uhlí, ale také jakým způsobem se podílí na nelegálním obchodu se zbraněmi a narkotiky.

Severokorejští přeběhlíci uvedli, že severokorejský stát získává volně žijící zvířata a části jejich těl od místních komunit, ale dokonce i od státem schválených lovců. A co se se zvířaty děje? Výše uvedené druhy se využívají v domácnosti, například pro kožešiny při výrobě zimních oděvů, ale také jako obchodovatelný zdroj.

Zpráva rozebírá, jak silným motorem pro pytláctví a pašování je nesnadná ekonomická situace běžných Severokorejců. Ti loví a do pastí chytají celou řadu zvířat primárně pro maso, protože je ho v zemi dlouhodobý nedostatek. Další využití částí zvířecích těl je pak pro občany totalitního státu už jen příjemným finančním benefitem.

Studie také popisuje, že severokorejský stát provozuje státní farmy s volně žijícími zvířaty, včetně medvědů. Experti předpokládají, že KLDR začala poprvé chovat medvědy pro jejich žluč už ve 20. století, než se tato praxe později rozšířila do Číny a Jižní Koreje. Medvědí žluč se používá v různých tradičních asijských medicínách, včetně tradiční korejské medicíny a tradiční čínské medicíny.

Přestože se ekonomické podmínky v Severní Koreji od té doby zlepšily, vědci nenašli žádné důkazy o tom, že by se obchod na černém trhu zastavil. „Lovec se může současně zapojit do státem povoleného obchodu i do obchodu na černém trhu. Například kůže zvířete, jako je liška obecná, může být odevzdána státu, ale stejně tak může být prodána severokorejským zprostředkovatelům k pašování přes severokorejsko-čínskou hranici. Lovec si může maso zvířete – cenný zdroj potravy – ponechat pro svou rodinu nebo se ho pokusit prodat na místě,“ uvádí zpráva.

Přeshraniční důsledky

Podle výzkumu má rozsáhlý lov divoké zvěře v KLDR vážné důsledky pro populace volně žijících živočichů v zemi. Loví se všechny druhy původních savců s hmotností nad půl kilogramu.

Například sobol, což je druh lasičky, už byl v zemi zřejmě vyhuben úplně. Stejné obavy teď panují i v případě amurských tygrů a amurských levhartů, přičemž se předpokládá, že v důsledku nadměrného lovu došlo také k výraznému snížení populace jelenů.

Vědci varují, že pokud bude Severní Korea v tomto chování pokračovat, může to ohrozit biologickou rozmanitost nejen v této zemi, ale i v celém regionu. Zvířata totiž nezastaví lidmi narýsované hranice.

Apel na Peking

Vědci jsou znepokojení hlavně tím, že Severní Korea nedodržuje vlastní zákony, a současně přiznávají, že nemají žádné páky, aby takové chování nějak změnili. Věří ale, že tlak se vyvinout dá. Vyzývají Čínu, která je klíčovým trhem pro severokorejské produkty z volně žijících živočichů, aby se snažila omezit domácí poptávku po nelegálních volně žijících zvířatech.