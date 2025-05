Bulhary usvědčené ze špionáže pro Rusko potrestali v Británii vězením

Skupinu zřejmě prostřednictvím jejího lídra Orlina Ruseva řídil někdejší známý rakouský manažer společnosti Wirecard Jan Marsalek, který byl podle médií napojen na ruské tajné služby nejméně od roku 2014. Nyní se skrývá na neznámém místě, podle tisku velmi pravděpodobně v Rusku.

Soudce Hlavního trestního soudu v Londýně Nicholas Hilliard řekl, že Rusev byl zapojen do všech šesti složitých operací odhalených policií a měl zásoby falešných dokladů. Odsoudil jej na deset let a osm měsíců. Další z Bulharů Bizer Džambazov dostal deset let a dva měsíce. Oba se doznali ke špionáži a falšování dokladů.

Katrin Ivanovová, Vanja Gaberovová a Tihomir Ivančev byli usvědčeni ze špionáže pro nepřátelskou zemi. Ivanovovou nyní poslal soud za mříže na devět let a osm měsíců, Gaberovovou na šest let a osm měsíců a Ivančeva na osm let. Šestý ze skupiny, Ivan Stojanov, se ke špionáži v zájmu Ruska také přiznal, soud mu udělil trest ve výši pět let a tři týdny.

Mezi osobami, o které se skupina zajímala, byl například bulharský novinář Christo Grozev, který pracoval pro investigativní web Bellingcat a byl hlavním autorem jeho zpráv o otravě dvojitého agenta Sergeje Skripala v roce 2018 v anglickém Salisbury, či ruský aktivista Roman Dobrochotov, uvedla BBC.