Zaměstnanci správy šumavského národního parku v noci na čtvrtek odchytili vlčici, která se od minulého týdne pohybovala u vlčího výběhu u návštěvnického centra v Srní na Klatovsku. Kolem půlnoci ji uspali narkotizační střelou. Měla čip, který potvrdil, že patří do výběhu, odkud neznámo kdy prchla. Z areálu, kde byla původně třináctičlenná smečka, utekl přesně nezjištěný počet šelem, s jistotou minimálně dvě samice, uvedl mluvčí národního parku Jan Dvořák.
Zoologové na Šumavě odchytili uprchlou vlčici
Vlčice se k výběhu opakovaně vracela, což potvrzovaly umístěné fotopasti. Její pohyb zoologové parku zaznamenali díky on-line fotopasti ve středu kolem 22:00. „Vybaveni narkotizační puškou okamžitě vyrazili. v blízkosti areálu se jim zvíře podařilo úspěšně zaměřit a zasáhnout narkotizační střelou. Poté, co vlčice plně zareagovala na účinky narkotizační látky, byla provedena vizuální zdravotní kontrola a načtení identifikačního čipu. Tím se potvrdilo, že se jedná o samici od narození obývající výběh Návštěvnického centra Srní,“ popsal Dvořák. Vlčice podle něj nevykazuje zdravotní problémy a je pod veterinárním dohledem v karanténním výběhu v areálu centra.
Odchytem vlčice se potvrdilo, že z výběhu uprchla nejméně dvě zvířata. Analýza DNA totiž prokázala, že vzorky trusu nalezené prvního a třetího srpna u Kundratic u Hartmanic patří také samici vlka z výběhu, ale ne té, kterou aktuálně odchytili v Srní. „Zoologové tak budou pokračovat v podrobném prověřování jakéhokoli nahlášeného setkání s šelmou na území Šumavy a podrobněji se zaměří na oblast opakovaného pozorování vlka,“ doplnil Dvořák.
Návštěvnické centrum zůstane kvůli aklimatizaci vlčice zavřené
Návštěvnické centrum zatím zůstane zavřené do neděle 17. srpna. „Je to z důvodu nutného klidu pro odchycenou vlčici v rámci aklimatizace a budeme ji chtít viditelně označenou vpustit mezi ostatní zvířata do velkého výběhu co nejdříve. Zároveň musíme mít jistotu, že se v okolí centra nepohybuje další vlk,“ nastínil mluvčí.
V okolí výběhu zůstávají nastražené odchytové pasti, sadu rozmístěných fotopastí doplní i další zařízení, zároveň správci provedou opakované pravidelné sčítání zvířat a kontrolu oplocení.
Uprchlí vlci nebyli nebezpeční
Žádný z doposud monitorovaných volně se pohybujících vlků nevykazoval chování nebezpečné pro člověka, byl pouze méně plachý. V případě setkání s takovým vlkem platí stejná pravidla jako při setkání s jinou šelmou. Člověk by se neměl přibližovat, ideálně dát o sobě vědět a nechat zvíře odejít. Pokud se stále přibližuje, tak je vhodné zaplašit ho rozmáchlými gesty a voláním. Majitelům psů park doporučuje, aby je měli na vodítku.
„Je pro nás velmi důležité, aby nás veřejnost informovala o jakémkoli setkání s vlkem na území Šumavy. Nutné je uvést místo a čas pozorování. Pokud se podaří zvíře vyfotografovat nebo natočit video, tak poskytnout nám takový záznam,“ apeluje Dvořák.