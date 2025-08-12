Z výběhu u Návštěvnického centra Srní pravděpodobně uniklo několik mírně plachých vlků, uvádí Národní park Šumava. K řešení situace a odchytu v úterý ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený ustanovil krizový štáb.
Uniklé vlky na Šumavě řeší krizový štáb
Možnost, že vlci unikli právě z výběhu u návštěvnického centra, správa parku „připustila už v prvních informacích, zveřejněných v pátek osmého srpna“. Tou dobou byl v národním parku „monitorován vlk pohybující se opakovaně v těsné blízkosti výběhu. Následně se zaměstnancům NP podařilo deset vlků zajistit stále uvnitř výběhu, kde jich ovšem žije třináct,“ shrnul Hubený.
Zatím nejúspěšnější sčítání identifikovalo deset vlků, kolik přesně jedinců mohlo opustit výběh, ale zatím není jasné. Jejich počet ve výběhu se správa pokouší stanovit opakovaným sčítáním. Poslední zaměstnanci dokončili v úterý ráno a podařilo se při něm zajistit devět šelem ze třinácti.
Podle mluvčího NP Šumava Jana Dvořáka je sčítání vlků obtížné, protože ve více než tři hektary velkém výběhu je velké množství úkrytů, kde se mohou velmi efektivně skrýt. Z toho důvodu se zatím nedá s jistotou prohlásit, že ve výběhu někteří jedinci chybí, doplnil Dvořák.
Národní park chce vystopovat a odchytit mírně plaché jedince, jako je vlk, který se pohyboval v těsné blízkosti Návštěvnického centra Srní.
Park žádá o pomoc a radí, co dělat při setkání
„Do monitoringu zapojíme veškeré zaměstnance pohybující se v terénu, tedy pracovníky ochrany přírody, strážce a lesní personál. Žádáme tímto také širokou veřejnost o informace, pokud se setkají s vlkem či vlky na území NP a CHKO Šumava. Důležité je uvést místo setkání a případně, pokud to situace dovolí, zvíře vyfotografovat nebo pořídit video,“ sdělil vedoucí krizového štábu Martin Pazourek.
Jan Mokrý: 731 530 472
Oldřich Vojtěch: 731 530 211
Martin Pazourek: 731 530 546
Zdroj: Národní park Šumava
Žádný z doposud monitorovaných vlků zatím „nevykazoval chování nebezpečné pro člověka“. „V případě setkání s takovým vlkem platí úplně stejná pravidla jako pro setkání s jakoukoli jinou šelmou. Člověk by se k němu neměl přibližovat, ideálně dát o sobě vědět a nechat ho odejít. Pokud se stále přibližuje, tak se snažit jej zaplašit rozmáchlými gesty a voláním. Majitelům psů doporučujeme mít je na vodítku,“ píše správa parku.
Zatím se nepodařilo zjistit ani jak se pravděpodobně uniklí vlci dostali ven z výběhu a právě to je podle Martina Pazourka druhým úkolem krizového štábu. „Musíme prověřit další možnosti, jako je možnost půdního sesuvu v kamenném moři, uvnitř výběhu a podobně,“ dodal Pazourek.
Správci parku odeslali do laboratoře vzorky zajištěného genetického materiálu a také analyzují vzorky tkáně ze zabitého vlka, který byl nalezen v oblasti pod Poledníkem. „Všechny tyto výsledky budou porovnány se všemi doposud známými vzorky DNA, primárně s těmi, které byli odebrány vlkům chovaných v našem zařízení,“ řekl zoolog správy parku Jan Mokrý.
Všichni vlci chovaní v Návštěvnickém centru Srní jsou čipovaní a pod veterinárním dohledem, který je garantován plzeňskou zoologickou zahradou. Návštěvnické centrum v Srní zůstává pro veřejnost uzavřené do neděle sedmnáctého srpna. V případě úspěšného odchytu vlka pohybujícího se v blízkosti výběhu bude zpřístupněno dříve.