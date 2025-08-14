Po vysokých teplotách, které Česko zasáhnou ve čtvrtek a v pátek, se o víkendu mírně ochladí. Nejvyšší teploty by se mohly držet do třiceti stupňů Celsia, vyplývá z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Po vedrech se o víkendu mírně ochladí
Na některých místech byla noc na čtvrtek tropická, protože teploty neklesly pod dvacet stupňů. Kolem 22 stupňů bylo ráno v Seči v Pardubickém kraji a na stanici Dyleň v Karlovarském kraji. Tropická noc byla také v Praze, uvedl ČHMÚ na síti X.
Ve čtvrtek bude většinou jasné slunečné počasí s teplotami mezi 31 a 35 stupni. V nížinách Čech může být výjimečně až 37 stupňů. Podobně bude také v pátek, kdy se teploty mohou vyšplhat až ke 38 stupňům. „Pátek tedy bude nejteplejší den od začátku roku,“ popsal meteorolog ČT Pavel Borovička s tím, že pravděpodobně ve čtvrtek i v pátek dojde k překonání teplotních rekordů.
Kvůli vysokým teplotám, které představují velkou zátěž pro lidský organismus, také platí až do soboty výstraha meteorologů. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž a pobyt na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
Výstraha kvůli smogu
Borovička upozornil, že do odvolání je v platnosti i výstraha kvůli smogové situaci pro Prahu a Středočeský kraj. „Doporučuje se vyvarovat se jakékoliv vyšší fyzické zátěže spojené s vyšší frekvencí dýchání,“ přiblížil.
V sobotu bude polojasno až oblačno, místy se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Noční teploty ještě zůstanou mezi 21 a sedmnácti stupni. Přes den teploměr ukáže mezi 25 a 30 stupni, na jihovýchodě země může být i 32 stupňů.
V neděli se vrátí převážně jasná obloha. Noční teploty klesnou na šestnáct až jedenáct stupňů, denní se budou držet mezi 21 a 26 stupni. Na jihovýchodě může být opět asi o dva stupně tepleji. Podobné počasí meteorologové očekávají i na začátku příštího týdne.