Demokraté zveřejnili maily Epsteina, zmiňoval v nich Trumpa

Finančník Jeffrey Epstein ve své elektronické korespondenci zmiňoval nynějšího prezidenta USA Donalda Trumpa, plyne podle amerických médií z e-mailů, které zveřejnili demokratičtí zákonodárci. Korespondence podle demokratů mimo jiné zřejmě naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání. Trump opakovaně popírá jakoukoliv spojitost s činy, kvůli kterým byl Epstein souzen.
Mluvčí Bílého domu publikaci části e-mailů před novináři označila za uměle vytvářenou snahu o odvedení pozornosti. Výbor pro dohled Sněmovny reprezentantů o něco později zveřejnil desetitisíce stran dokumentů, z nichž část dříve zmínili demokratičtí zákonodárci.
V jednom z e-mailů, který na síti X zveřejnila členka Sněmovny reprezentantů za Demokratickou stranu Melanie Stansburyová, Epstein například píše, že „ten pes, který nezaštěkal, je Trump. (Oběť) s ním strávila v mém domě hodiny“.
Miliardář podle e-mailů rovněž napsal, že Trump „věděl o těch dívkách“, podle stanice CNN zřejmě v souvislosti s Trumpovým tvrzením, že Epsteina vyhodil ze svého floridského klubu Mar-a-Lago za to, že tam vyhledával mladé dívky, jež tam pracovaly. Mnoho z těchto dívek bylo v té době nezletilých, připomíná deník The New York Times (NYT).
V dalším e-mailu finančník podle NYT přemítal o tom, jak se postavit otázkám médií ohledně jeho vztahu s Trumpem, který v té době začínal být politickou osobností známou po celé zemi. E-maily byly odeslány před tím, než se Trump poprvé stal prezidentem.
Podle Bílého domu jde o odvádění pozornosti
Adresáty byli Epsteinova přítelkyně a spolupachatelka Ghislaine Maxwellová, která je nyní ve vězení, a spisovatel a novinář Michael Wolff. Žádný z e-mailů neobdržel ani neposlal Trump, který v souvislosti s Epsteinovým případem nebyl obviněn z žádného trestného činu, uvedla CNN.
„Ty e-maily nedokazují vůbec nic, tedy kromě faktu, že se prezident Trump nedopustil ničeho špatného,“ řekla novinářům v Bílém domě mluvčí prezidenta Karoline Leavittová. Zveřejnění označila za snahu demokratů odvést pozornost od faktu, že Trump brzy ukončí platební neschopnost federální vlády, tedy takzvaný shutdown.
Americký prezident vyzval republikány, aby věci nevěnovali pozornost. „Jen velmi špatný nebo hloupý republikán by se do této pasti chytil,“ poznamenal Trump.
Trump připouští, že se s finančníkem v minulosti přátelil, ale tvrdí, že jejich přátelství skončilo okolo roku 2004. Epstein, který byl obviněn ze sexuálních zločinů, spáchal sebevraždu ve vězení v roce 2019, kde čekal na pokračování soudního procesu. Demokraté ze sněmovního výboru pro dohled však uvedli, že e-maily vyvolávají nové otázky o vztahu mezi oběma muži.
Trump slíbil dokumenty o Epsteinovi zveřejnit
Výbor zprávy získal, když si vyžádal materiály z Epsteinovy pozůstalosti na začátku tohoto roku, podle prohlášení demokratů je to přes dvacet tisíc stran. Výbor, který je pod kontrolou republikánů, je následně zveřejnil jako celek.
Diskuse o dokumentech souvisejících s Epsteinovým případem, které původně slíbila zveřejnit Trumpova administrativa, tak podle BBC zřejmě opět naberou na intenzitě poté, co skončí nynější platební neschopnost americké vlády. List NYT v létě informoval, že ministryně spravedlnosti Pam Bondiová Trumpovi řekla, že jeho jméno ve spisech figuruje.
Finančník čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen čtrnáct let. Finančník veškerá obvinění odmítal.