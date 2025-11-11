Senát USA odhlasoval konec shutdownu, posoudí jej Sněmovna reprezantantů


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký Senát schválil zákon ukončující rekordně dlouhou platební neschopnost vlády, takzvaný shutdown. Oznámily to tiskové agentury. Zákon nyní zamíří do Sněmovny reprezentantů, kde se očekává hlasování ve středu. Po konečném schválení bude zapotřebí ještě podpis prezidenta Donalda Trumpa, aby zákon vstoupil v platnost.

Návrh zákona Senát schválil poměrem 60 ku 40 hlasům po desetihodinovém jednání, uvedla stanice BBC. V Senátu se podle ní mísily dvě nálady – mezi republikány a osmi demokraty, kteří hlasovali pro ukončení shutdownu, panovala úleva, že skončí strasti milionů Američanů způsobené platební neschopností vlády. Ovšem mezi demokraty, kteří opatření nepodpořili a kteří požadovali nejprve ústupky republikánů ohledně zdravotní péče, panují obavy, kam se strana bude ubírat dál a jak se postaví republikánům a Trumpovi v budoucnu.

Americký Senát otevřel cestu k ukončení shutdownu
Pohled na americký Kapitol

Shutdown nyní trvá již 41 dnů a do Washingtonu se vracejí členové Sněmovny reprezentantů, která nejednala od poloviny září, poznamenala agentura AP. Připomněla také, že prezident Trump v pondělí vyjádřil podporu návrhu zákona a přislíbil velmi rychlý návrat k normálnímu stavu.

Americká vláda má nyní výrazně omezené finance. Od 1. října funguje v režimu nouzových výdajů od 1. října. Kvůli shutdownu jsou mimo jiné rušeny tisíce letů či omezována potravinová pomoc pro chudé Američany, statisíce federálních zaměstnanců nedostávaly výplaty.

Trumpova vláda nařídila státům nevyplácet potravinovou pomoc v plné výši
Americký prezident Donald Trump

Republikáni slíbili, že do poloviny prosince uspořádají hlasování o prodloužení dotací na zdravotní péči, ale neexistuje žádná záruka úspěchu, zda se oběma stranám před avizovaným hlasováním podaří najít společnou řeč, poznamenala AP.

Přijatý zákon prodlužuje platnost stávajícího rozpočtu do konce ledna. Zahrnuje zrušení hromadného propouštění federálních zaměstnanců Trumpovou administrativou od začátku shutdownu 1. října. Chrání také federální zaměstnance před dalším propouštěním až do ledna a zaručuje, že po skončení platební neschopnosti vlády dostanou zaplaceno.

Kvůli shutdownu bylo v USA zrušeno přes tisíc dalších letů
Pohled na letiště ve městě Minneapolis

