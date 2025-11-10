Trumpova vláda nařídila státům nevyplácet potravinovou pomoc v plné výši


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nařídila jednotlivým státům, aby přestaly vyplácet nízkopříjmovým rodinám příspěvky na potraviny v plné výši. Tvrdí, že nejsou schválené. V pozadí tohoto nařízení jsou podle médií právní spory ohledně toho, kolik peněz se smí vydávat na program potravinové pomoci v době platební neschopnosti federální vlády.

Tuto formu podpory využívá více než 42 milionů Američanů. V listopadu jim začaly chodit příspěvky v neúplné výši kvůli pokračující platební neschopnosti federální vlády, takzvanému shutdownu. Některé státy jim ale příspěvky dorovnaly, píše BBC.

„Státy musí okamžitě zrušit veškeré kroky, které podnikly k tomu, aby příspěvky na listopad 2025 byly vyplaceny v plné výši,“ stojí se v nařízení.

Nejvyšší soud umožnil Trumpovi dočasně nevyplácet potravinovou pomoc
Americký prezident Donald Trump

Podle agentury Reuters navazují pokyny vydané na páteční rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které na poslední chvíli zablokoval platnost rozhodnutí nižšího justičního orgánu, podle něhož měla vláda od pátku pomoc 42 milionům lidí opět vyplácet, i v době platební neschopnosti.

Program doplňkové potravinové pomoci (SNAP) je financován ze zdrojů federální vlády, ale spravují ho jednotlivé státy. Využívá ho přibližně každý osmý Američan, hlavně rodiny s dětmi, rodiče samoživitelé nebo senioři. Jeho měsíční náklady vyjdou na skoro devět miliard dolarů (v přepočtu 189 miliard korun).

Kvůli shutdownu jsou státní zaměstnanci v USA bez výplaty, nyní hrozí výpadek dávek
Americký kapitol

Agentura DPA program označuje za „důležité opatření proti hladu v situaci, kdy mnoho lidí nedokáže držet krok s rostoucími cenami nájmů a zvyšujícími se životními náklady“. Příjemci dostávají dávky ve formě předplacených karet, s nimiž pak mohou nakupovat potraviny.

Zatím nejdelší shutdown ve Spojených státech trvá od začátku října.

Kvůli shutdownu jsou státní zaměstnanci v USA bez výplaty, nyní hrozí výpadek dávek
Americký kapitol

Výběr redakce

Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky. Zraněných jsou desítky

Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky. Zraněných jsou desítky

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Ředitel BBC a šéfka zpravodajství rezignovali

Ředitel BBC a šéfka zpravodajství rezignovali

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Supertajfun udeřil na Filipíny, má první oběti

Supertajfun udeřil na Filipíny, má první oběti

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Vondráček slíbil zrušení „pendrekového zákona“. Rakušan je proti

Vondráček slíbil zrušení „pendrekového zákona“. Rakušan je proti

před 8 hhodinami
V potravinové sbírce se vybralo rekordních 719 tun zboží

V potravinové sbírce se vybralo rekordních 719 tun zboží

před 10 hhodinami
Útok radikálních židovských osadníků zranil novinářku Reuters

Útok radikálních židovských osadníků zranil novinářku Reuters

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
ČEZ zlevní elektřinu a plyn 1,6 milionu zákazníků

ČEZ zlevní elektřinu a plyn 1,6 milionu zákazníků

před 10 hhodinami
Jaderná elektrárna v Záporoží má po půl roce přístup k síti

Jaderná elektrárna v Záporoží má po půl roce přístup k síti

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trumpova vláda nařídila státům nevyplácet potravinovou pomoc v plné výši

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nařídila jednotlivým státům, aby přestaly vyplácet nízkopříjmovým rodinám příspěvky na potraviny v plné výši. Tvrdí, že nejsou schválené. V pozadí tohoto nařízení jsou podle médií právní spory ohledně toho, kolik peněz se smí vydávat na program potravinové pomoci v době platební neschopnosti federální vlády.
před 4 mminutami

Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky. Zraněných jsou desítky

U města Pezinok, ležícího severně od Bratislavy, se večer srazily dva vlaky slovenských drah (ZSSK). Podle ministra vnitra Matúše Šutaj Eštoka (Hlas) se lehce zranily desítky lidí, přičemž jedenáct z nich bylo hospitalizováno, žádný mrtvý není. Zpravodaj ČT na Slovensku Jan Šilhan hovořil o dvaceti až třiceti zraněných celkem. Na místě zasahují desítky záchranářů. Podle premiéra Roberta Fica (Smer) se vláda v pondělí sejde na mimořádné schůzi a projedná výsledky vyšetřování.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Ředitel BBC a šéfka zpravodajství rezignovali

Generální ředitel britské veřejnoprávní stanice BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová rezignovali po kritice, která se na BBC snesla kvůli upravenému projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Supertajfun udeřil na Filipíny, má první oběti

Supertajfun Fung-wong si vyžádal na Filipínách první dvě oběti. Souostroví, které se stále potýká s ničivými následky tajfunu Kalmaegi, zasáhl vítr o nárazech rychlosti až 230 kilometrů za hodinu. Tamní úřady už v rizikových oblastech evakuovaly přes milion lidí.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Útok radikálních židovských osadníků zranil novinářku Reuters

Radikální izraelští osadníci napadli podle agentury Reuters na okupovaném Západním břehu skupinu Palestinců. Jedenáct z nich zranili, mezi nimi i novinářku a fotografa Reuters. V ulicích židovského státu mezitím pokračují protesty proti vládě Benjamina Netanjahua.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Jaderná elektrárna v Záporoží má po půl roce přístup k síti

Ruskem okupovaná Záporožská jaderná elektrárna na Ukrajině získala po dokončení oprav druhého přenosového vedení poprvé po šesti měsících přístup k záložnímu napájení ze sítě. Píše to server Ukrajinska pravda s odkazem na zprávu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).
před 12 hhodinami

Před sto lety vznikly jednotky SS. Zavraždily čtrnáct milionů lidí

Nacistické oddíly SS vznikly před sto lety jako osobní stráž Adolfa Hitlera a vedení nacistické strany NSDAP. Z malé bojůvky, složené především z urostlých boxerů a bitkařů z mnichovských hospod a barů, se během dvaceti let vytvořila elitní jednotka nacistické moci, která se stala symbolem teroru, vyvražďování i holocaustu. SS se podle některých údajů podílela na vyvraždění až čtrnácti milionů lidí. V norimberském procesu byla označena jako zločinecká organizace.
před 15 hhodinami

Čína zrušila omezení vývozu některých vzácných kovů do USA

Čína zrušila omezení vývozu gallia, germania, antimonu a supertvrdých materiálů do Spojených států. Jedná se o důležité materiály pro výrobu polovodičů. Opatření platí od neděle do 27. listopadu 2026, píší tiskové agentury s odvoláním na čínské ministerstvo obchodu.
před 15 hhodinami
Načítání...