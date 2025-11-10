Trumpova vláda nařídila státům nevyplácet potravinovou pomoc v plné výši

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nařídila jednotlivým státům, aby přestaly vyplácet nízkopříjmovým rodinám příspěvky na potraviny v plné výši. Tvrdí, že nejsou schválené. V pozadí tohoto nařízení jsou podle médií právní spory ohledně toho, kolik peněz se smí vydávat na program potravinové pomoci v době platební neschopnosti federální vlády.
Tuto formu podpory využívá více než 42 milionů Američanů. V listopadu jim začaly chodit příspěvky v neúplné výši kvůli pokračující platební neschopnosti federální vlády, takzvanému shutdownu. Některé státy jim ale příspěvky dorovnaly, píše BBC.
„Státy musí okamžitě zrušit veškeré kroky, které podnikly k tomu, aby příspěvky na listopad 2025 byly vyplaceny v plné výši,“ stojí se v nařízení.
Podle agentury Reuters navazují pokyny vydané na páteční rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které na poslední chvíli zablokoval platnost rozhodnutí nižšího justičního orgánu, podle něhož měla vláda od pátku pomoc 42 milionům lidí opět vyplácet, i v době platební neschopnosti.
Program doplňkové potravinové pomoci (SNAP) je financován ze zdrojů federální vlády, ale spravují ho jednotlivé státy. Využívá ho přibližně každý osmý Američan, hlavně rodiny s dětmi, rodiče samoživitelé nebo senioři. Jeho měsíční náklady vyjdou na skoro devět miliard dolarů (v přepočtu 189 miliard korun).
Agentura DPA program označuje za „důležité opatření proti hladu v situaci, kdy mnoho lidí nedokáže držet krok s rostoucími cenami nájmů a zvyšujícími se životními náklady“. Příjemci dostávají dávky ve formě předplacených karet, s nimiž pak mohou nakupovat potraviny.
Zatím nejdelší shutdown ve Spojených státech trvá od začátku října.