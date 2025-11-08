Nejvyšší soud umožnil Trumpovi dočasně nevyplácet potravinovou pomoc


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejvyšší soud Spojených států v pátek umožnil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně nevyplácet potravinovou pomoc chudým Američanům. Soud na poslední chvíli zablokoval platnost rozhodnutí nižšího justičního orgánu, podle něhož měla vláda od pátku pomoc čtyřiceti dvěma milionům lidí opět vyplácet, i v době platební neschopnosti. Informují o tom agentury Reuters a AP.

Už před týdnem federální soudy rozhodly, že vláda musí v listopadu za použití nouzových prostředků pokračovat ve financování Programu doplňkové potravinové pomoci (SNAP), který se chystala od 1. listopadu zmrazit. Administrativa se proto rozhodla v listopadu použít 4,65 miliardy dolarů (98 miliard korun) z nouzového fondu, což by vystačilo na pokrytí zhruba poloviny obvyklých dávek. Zbývajících 600 milionů z fondu, v němž je celkem 5,25 miliardy dolarů, by šlo na financování administrativních nákladů jednotlivých států spojených s vyplácením dávek. Do dalších rezerv ale vláda sáhnout odmítla, což vedlo k další žalobě.

Federální soud na jejím základě ve čtvrtek nařídil vládě pomoc do pátku vyplatit. Vládní právníci se proto obrátili na odvolací soud, který však odmítl v tak krátké době rozhodnout. Podnět k nejvyššímu soudu vzápětí vládě vyšel a soud rozhodl, že může potravinovou pomoc blokovat do okamžiku, než uplyne 48 hodin od rozhodnutí zmíněného odvolacího soudu v Bostonu.

Soud nařídil Trumpově administrativě vyplatit celou potravinovou pomoc
Americký prezident Donald Trump

Další vývoj sporu o potravinovou pomoc není zcela jasný a závisí na možném řešení pře o vládní finance. Bílý dům odpovědnost připisuje zákonodárcům z Demokratické strany, jelikož při hlasování v Senátu opakovaně zablokovali návrhy zákona o dočasném financování vlády předložený republikány, který už schválila Sněmovna reprezentantů. Demokraté v Senátu za jeho podporu požadují ústupky ve formě zrušení škrtů ve zdravotním pojištění, které republikáni nejsou ochotni akceptovat. Federální vláda nemá schválené financování od 1. října, kdy ve Spojených státech začal nový rozpočtový rok.

Kvůli shutdownu jsou státní zaměstnanci v USA bez výplaty, nyní hrozí výpadek dávek
Americký kapitol

Výběr redakce

Orbán: Maďarsko dostalo výjimku z amerických sankcí na ruský plyn a ropu

Orbán: Maďarsko dostalo výjimku z amerických sankcí na ruský plyn a ropu

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Jako by se člověk ocitl v hrobě, popsala cely politická vězeňkyně v Bělorusku pro ČT

Jako by se člověk ocitl v hrobě, popsala cely politická vězeňkyně v Bělorusku pro ČT

před 7 hhodinami
Mírová jednání Pákistánu a Afghánistánu v Istanbulu selhala

Mírová jednání Pákistánu a Afghánistánu v Istanbulu selhala

před 7 hhodinami
Turecká prokuratura vydala zatykač na Netanjahua

Turecká prokuratura vydala zatykač na Netanjahua

před 8 hhodinami
Pochybení volební komise v Blansku neodhalil ani algoritmus

Pochybení volební komise v Blansku neodhalil ani algoritmus

před 9 hhodinami
Polské investice do obrany pomáhají i městům

Polské investice do obrany pomáhají i městům

před 9 hhodinami
Volba Okamury do čela sněmovny ukazuje, na jakém půdorysu vláda vzniká, míní Kupka

Volba Okamury do čela sněmovny ukazuje, na jakém půdorysu vláda vzniká, míní Kupka

před 10 hhodinami
Rusové „pohlcují“ Pokrovsk, ukrajinské vedení řeší obtížné dilema

Rusové „pohlcují“ Pokrovsk, ukrajinské vedení řeší obtížné dilema

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Nejvyšší soud umožnil Trumpovi dočasně nevyplácet potravinovou pomoc

Nejvyšší soud Spojených států v pátek umožnil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně nevyplácet potravinovou pomoc chudým Američanům. Soud na poslední chvíli zablokoval platnost rozhodnutí nižšího justičního orgánu, podle něhož měla vláda od pátku pomoc čtyřiceti dvěma milionům lidí opět vyplácet, i v době platební neschopnosti. Informují o tom agentury Reuters a AP.
před 46 mminutami

Orbán: Maďarsko dostalo výjimku z amerických sankcí na ruský plyn a ropu

Maďarsko získalo výjimku z amerických sankcí, která mu umožní nadále bez postihu odebírat ruský plyn a ropu, prohlásil podle agentury AP maďarský premiér Orbán po schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Úřad maďarského premiéra po schůzce v tiskové zprávě také uvedl, že USA zrušily veškeré americké sankce, které měly dopad na projekt maďarské jaderné elektrárny Paks II.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump kvůli údajnému útlaku bílých farmářů nepošle nikoho na summit v JAR

Spojené státy nebudou mít na letošním summitu skupiny největších ekonomik G20 v Jihoafrické republice zastoupení. Uvedl to v pátek americký prezident Donald Trump, který za důvod označil útlak bělošských farmářů ze strany vlády. Vedení JAR odmítá, že by bělošskou menšinu diskriminovalo.
před 4 hhodinami

Jako by se člověk ocitl v hrobě, popsala cely politická vězeňkyně v Bělorusku pro ČT

Běloruský režim Alexandra Lukašenka podle propuštěné politické vězeňkyně Paliny Šarendy-Panasjukové zřídil síť trestaneckých kolonií, kde nutí vězně k těžké práci. Ta prý začíná směnou v továrně, po ní následují hodiny dalších namáhavých činností, které nesmí odmítnout ani ženy. V různých věznicích strávila čtyři roky. Úřady ji zadržely v lednu 2021 a obvinily ji z pohrdání prezidentem. Rozhovor s ní natočila redaktorka ČT Dominika Vřešťálová.
před 7 hhodinami

Mírová jednání Pákistánu a Afghánistánu v Istanbulu selhala

Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif oznámil, že mírová jednání s Afghánistánem, která se konala v Istanbulu s cílem zamezit dalším přeshraničním střetům, opět selhala. V rozhovoru pro pákistánskou televizní stanici GEO News Ásif dodal, že příměří potrvá pouze do doby, než dojde k novým útokům z afghánské strany, informovala agentura Reuters.
před 7 hhodinami

Turecká prokuratura vydala zatykač na Netanjahua

Istanbulská prokuratura vydala zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ministra obrany Jisra'ela Kace, ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira a několik dalších izraelských představitelů. Viní je z genocidy a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy. Informovala o tom agentura AFP.
před 8 hhodinami

Polské investice do obrany pomáhají i městům

Polsko zvyšuje výdaje na obranu, z čehož krom tamní armády profitují i některá města. Třeba Stalowa Wola na jihovýchodě země hlásí přibývající pracovní místa. Tamní zbrojovka v týdnu podepsala dohodu na výrobu amerických převodovek do tanků nebo obrněných transportérů. Aktuální příliv investic by se podle vedení města měl v nadcházejících letech projevit i na změnách v dopravě, vzdělávání nebo ve veřejných službách.
před 9 hhodinami

Rusové „pohlcují“ Pokrovsk, ukrajinské vedení řeší obtížné dilema

Ruští okupanti používají v bojích o ukrajinský Pokrovsk taktiku infiltrace, která spíše než k obklíčení města vede k jeho „pohlcování“, uvádějí analytici. Kyjev podle nich při rozhodování o dalším postupu čelí dilematu: setrváváním v místě riskuje těžké ztráty, zatímco stažení by bylo propagandistickým vítězstvím Moskvy, která by ho využila v nátlaku na Spojené státy.
před 11 hhodinami
Načítání...