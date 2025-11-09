Kvůli shutdownu bylo v USA zrušeno přes tisíc dalších letů

Ve Spojených státech bylo v sobotu zrušeno více než 1400 letů kvůli platební neschopnosti federální vlády a omezení fungování federálních úřadů, takzvanému shutdownu, píší média. Federální úřad pro letectví (FAA) začal omezovat provoz na 40 hlavních amerických letištích v pátek, kdy bylo zrušeno 1024 letů. Cestující se podle stanice ABC News přesto kvůli nedostatku personálu v řadách letových dispečerů potýkají s velkými zpožděními letů.
Ministr dopravy Sean Duffy omezení provozu na letištích zdůvodnil tím, že podle FAA hlásili letoví dispečeři problémy s únavou. Pracovníci kontrolující letový provoz musí v době shutdownu, který trvá od začátku října, vykonávat své povolání bez výplaty. Většina jich podle AP pracuje přesčas šest dní v týdnu. To vede některé k tomu, že si hledají vedlejší zaměstnání, nebo svému zaměstnavateli hlásí, že jsou nemocní.
Agentura AP napsala, že navzdory rušením a zpožděním letů na nejvytíženějších amerických letištích zatím problémy nezasahují celé oblasti. Analytici oslovení agenturou však soudí, že pokud se omezení potáhnou do období Dne díkůvzdání, kdy Američané tradičně hodně cestují, bude problém větší.
Rušení letů, které se dotkne všech komerčních leteckých společností, začíná na čtyřech procentech letů na 40 vybraných letištích a v úterý bude navýšeno, než v pátek dosáhne deseti procent, uvedl FAA. Je možné, že ministerstvo dopravy požádá letecké společnosti o zrušení více než deseti procent jejich letů, pokud bude počet dispečerů, kteří se omluví z práce, nadále stoupat, doplnil Duffy pro ABC News.
Rušení letů se nemá týkat mezinárodních spojů
FAA se podle Duffyho rozhodl nerušit žádné mezinárodní lety, jelikož by tím došlo k porušení mezinárodních dohod s ostatními zeměmi. Podle ministra úřad požádal provozovatele soukromých letadel, aby nelétali na 40 letišť, kterých se rušení letů týká, a pomohli tak zmírnit nápor na tyto vzdušné přístavy.
Nejdelší čekací doby zaznamenalo mezinárodní letiště Newark Liberty v New Jersey. Podle FAA byly v sobotu odpoledne přílety na letiště zpožděny v průměru o více než čtyři hodiny, zatímco odlety z letiště byly zpožděny v průměru o 1,5 hodiny.
Podle FlightAware byly letiště s nejvyšším počtem zrušených letů v sobotu, a to jak příletů, tak odletů, Charlotte/Douglas International, Newark Liberty International a Chicago O'Hare International.
Sobota byla podle stanice BBC 39. dnem nejdelšího uzavření vládních úřadů v historii, protože republikáni a demokraté se stále nedohodli na financování, které by umožnilo jejich znovuotevření. Američtí senátoři se během víkendového jednání ve Washingtonu, snaží najít kompromis, který by vedl k ukončení uzavření úřadů. To podle BBC začíná pociťovat stále více Američanů, mimo jiné v důsledku škrtů v potravinové pomoci a narušení letového provozu.