Americká letiště zrušila kvůli shutdownu stovky letů

před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ve Spojených státech byly v pátek zrušeny stovky letů kvůli takzvanému shutdownu, tedy platební neschopnosti americké vlády. Uvedla to televize CNN, podle které se omezení provozu týká čtyřiceti hlavních amerických letišť. Provoz má být omezen nejprve o čtyři procenta, do konce týdne by toto snížení mohlo podle Federálního úřadu pro letectví (FAA) dosáhnout deseti procent, což by odpovídalo zhruba čtyřem tisícům letů za den.

Opatření se dotkne letišť ve zhruba dvaceti amerických státech, a to včetně klíčových dopravních uzlů, jako jsou Atlanta, Dallas, Denver, Los Angeles, Miami či New York. K pátku bylo v USA podle serveru FlightAware zrušeno asi osm set letů. Zrušena byla například řada letů společností Delta Air Lines, United Airlines a American Airlines.

Ministr dopravy Sean Duffy omezení provozu kvůli shutdownu oznámil ve čtvrtek. Krok zdůvodnil tím, že podle FAA hlásili letoví dispečeři problémy s únavou. Pracovníci kontrolující letový provoz musí v době shutdownu vykonávat své povolání bez výplaty.

To vede některé k tomu, že si hledají vedlejší zaměstnání nebo svému zaměstnavateli hlásí, že jsou nemocní. Duffy dříve uvedl, že s tímto povoláním se pojí určité riziko a hrozil dispečerům, kteří nepřijdou do práce, že je propustí.

Současný shutdown, který v pátek vstoupil do 38. dne, je co do délky trvání rekordní. Kvůli pozastavenému přísunu peněz omezily či přerušily své fungování některé úřady, služby a památky a statisíce státních zaměstnanců musely nastoupit na nucenou neplacenou dovolenou. Zachovány zůstávají všechny vládou financované služby nezbytné pro běžný chod státu, například zdravotnictví a národní bezpečnost.

