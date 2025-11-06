Kvůli shutdownu hrozí omezení provozu na čtyřiceti letištích v USA

Americký ministr dopravy Sean Duffy uvedl, že pokud bude pokračovat takzvaný shutdown, který omezuje fungování federálních úřadů, připravuje desetiprocentní snížení kapacity na čtyřiceti hlavních amerických letištích. Jejich jména by měly úřady zveřejnit ve čtvrtek.
Duffy ve středu sdělil médiím, že tento krok přijal, protože podle Federálního úřadu pro letectví (FAA) hlásili letoví dispečeři problémy s únavou. Omezování provozu by podle BBC mohlo ovlivnit každý den 3500 až čtyři tisíce letů.
Agentura Reuters s odkazem na své nejmenované zdroje později uvedla, že ministerstvo dopravy plánuje na pátek čtyřprocentní omezení provozu na čtyřiceti hlavních amerických letištích. Tuto informaci měla posléze leteckým společnostem sdělit také FAA s tím, že omezení se bude každým následujícím dnem navyšovat o jedno procento, než dosáhne příští týden deseti procent. K těmto informacím se ani jeden z úřadů dle Reuters nevyjádřil.
Pracovníci kontrolující letový provoz musí během shutdownu vykonávat své povolání bez výplaty. To vede některé k tomu, že si hledají vedlejší zaměstnání, nebo svému zaměstnavateli hlásí, že jsou nemocní. Duffy dříve uvedl, že s tímto povoláním se pojí určité riziko a hrozil dispečerům, kteří nepřijdou do práce, že je propustí.
Současný shutdown, který ve čtvrtek vstupuje do 37. dne, je co do délky trvání rekordní. Kvůli pozastavenému přísunu peněz omezily či přerušily své fungování některé úřady, služby a památky a statisíce státních zaměstnanců musely nastoupit na nucenou neplacenou dovolenou. Zachovány zůstávají všechny vládou financované služby nezbytné pro běžný chod státu, například zdravotnictví a národní bezpečnost.