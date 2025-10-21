Shutdown americké vlády komplikuje v zemi leteckou dopravu

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) oznámil, že pokračují problémy s personálním obsazením letového provozu. Způsobuje to zpoždění letů na letištích v Dallasu, Chicagu, Atlantě a Newarku. Podle úřadu za tím stojí shutdown americké vlády, která trvá již devatenáct dní.
FAA popsala, že během večerních směn přijímala mnoho podnětů k obsazení personálu. Kvůli absenci v řízení letového provozu by mohly být zpožděny i lety v Las Vegas a Phoenixu. Server FlightAware uvedl, že v neděli bylo zpožděno více než 5 800 letů. Lety ovlivnily také problémy s počasím a závod Formule 1 v Austinu.
Podle FlightAware bylo v neděli zpožděno více než 20 procent letů společností American Airlines AAL.O a Southwest Airlines LUV.N.
Během odstávky vlády musí pracovat přibližně 13 tisíc řídících letového provozu a asi 50 tisíc úředníků Správy bezpečnosti dopravy, ovšem nedostávají za to mzdu.
Začátkem října bylo zpožděno více než 23 tisíc letů během jednoho týdne. Americký ministr dopravy Sean Duffy uvedl, že 53 procent zpoždění letů bylo způsobeno personálními problémy, ve srovnání s běžnými pět procent. Personální problémy se dle něj za poslední týden „do značné míry zlepšily“.
Politické téma
Podle agentury Reuters se řízení letového provozu se stalo předmětem debaty. Odbory a letecké společnosti naléhají na rychlé ukončení patové situace.
Trumpova administrativa podle Reuters vysílá videa na některých bezpečnostních kontrolních stanovištích letišť, na kterých viní z problémů demokraty. Reuters však podotýká, že je mnoho letišť odmítlo odvysílat.
V roce 2019, během 35 dní trvající odstávky, vzrostl počet absencí dispečerů a úředníků, protože pracovníci nedostávali výplaty. To na některých letištích prodlužovalo čekací doby na kontrolních stanovištích. Úřady následně musely zpomalit letový provoz v New Yorku a Washingtonu. To poté vyvinulo tlak na zákonodárce, aby patovou situaci rychle ukončili.
FAA chybí přibližně 3 500 řídících letového provozu do plného stavu. Mnozí ze zaměstnanců pracovali podle médií povinné přesčasy, už nyní prý mají šestidenní pracovní týden.