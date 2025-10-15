Americký Senát ani po zhruba dvou týdnech neschválil financování federální vlády. Návrh zákona předložený republikány, který by financování umožnil, nepodpořilo v noci na středu dost senátorů, napsala agentura Reuters. Republikáni svůj návrh v horní komoře předložili k hlasování opakovaně, nedaří se jim ale sehnat podporu ze strany demokratů.
V americkém Senátu ani po dvou týdnech neprošlo financování vlády
Americká federální vláda nemá zaručené financování od 1. října, kdy ve Spojených státech začal nový rozpočtový rok. To vedlo k omezení chodu některých úřadů. Americký prezident Donald Trump uvedl, že chce využít této situace k seškrtání některých programů, které v minulosti prosadili demokraté. Seznam chce zveřejnit do konce týdne. Trump také vyzval ministerstvo obrany, aby nalezlo peníze pro vyplacení platů vojákům.
Republikáni v Senátu předkládají opakovaně návrh zákona, se kterým již souhlasila Sněmovna reprezentantů. Pro jeho schválení však potřebují zvýšenou většinu 60 hlasů ze 100. Při posledním hlasování v noci na středu pro návrh zvedlo ruku jen 49 senátorů, proti jich bylo 45.
Podle amerických médií se republikánům nepodařilo přesvědčit žádného nového senátora z řad demokratů, aby návrh podpořil. Republikánský senátor John Thune prohlásil, že své požadavky vznesli pouze demokraté, označil je však za „velmi drahé požadavky“.
Demokraté za podporu návrhu na financování federální vlády požadují ústupky ve zdravotním pojištění, které republikáni nejsou nyní ochotni akceptovat. Jejich vlastní návrh, o kterém Senát hlasoval opakovaně, by zaručil vládě financování do 21. listopadu.
„K ukončení uzavření vlády bude nutné, aby Trump jednal s demokraty,“ reagoval demokratický senátor Tim Kaine. „Pokud se prezident zapojí, můžeme to vyřešit do 48 hodin,“ dodal.
Některým federálním zaměstnancům a části vojenského personálu dle agentury Reuters hrozí, že kvůli nedostatku finančních prostředků přijdou o výplatu. Trumpova administrativa však uvedla, že část peněz přesměruje, aby se zabránilo přerušení platů vojáků.