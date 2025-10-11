Bílý dům oznámil, že zahájil hromadné propouštění federálních zaměstnanců. Republikánský prezident USA Donald Trump, který o rušení míst rozhodl, v pátek před půlnocí SELČ uvedl, že za toto propouštění mohou demokraté. O práci přicházejí zaměstnanci ministerstev financí a školství, lidé pracující v americké zdravotní agentuře nebo pracovníci daňového úřadu, informuje agentura Reuters.
Bílý dům začal s propouštěním federálních zaměstnanců, Trump viní demokraty
Trump v pátek odpoledne novinářům v Oválné pracovně sdělil, že počet propuštěných federálních zaměstnanců bude „velký“. „Bude to zaměřeno na demokraty,“ řekl americký prezident. Zopakoval, že se zaměří na programy, o nichž se domnívá, že je upřednostňují demokratičtí politici.
Ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet (OMB) Russell Vought začátek propouštění oznámil krátkou větou na síti X. Jeho úřad v soudním podání uvedl, že může být propuštěno více než 4000 zaměstnanců. Zároveň ale poznamenal, že situace ohledně financování je „nestabilní a rychle se mění.“
Tlak na demokraty
Trumpova administrativa se propuštěním snaží zvýšit nátlak na opoziční demokraty, aby schválili financování chodu vlády, a ukončili tím takzvaný shutdown, který už deset dní ochromuje veřejné služby. Ztráta zaměstnání podle AFP hrozí části ze 750 tisíc federálních zaměstnanců, kteří nastoupili na nucenou dovolenou.
Americká vláda 1. října omezila svou činnost poté, co demokraté v Kongresu odmítli podpořit návrh republikánů na prodloužení financování federálních úřadů. Demokraté požadovali ústupky výměnou za svou podporu tohoto návrhu. Chtěli, aby republikáni souhlasili se zrušením škrtů v programu zdravotního pojištění Medicaid a prodloužením dotací v rámci zákona o dostupném zdravotním pojištění.
Statisíce federálních pracovníků po dobu omezení fungování vlády nedostávají plat, podle zákona by jim však měl být vyplacen zpětně. Pracovníci, kteří jsou považováni za nezbytné, nadále pracují. Kromě letových dispečerů jsou mezi nimi například policisté, další členové bezpečnostních složek či zdravotníci v nemocnicích.