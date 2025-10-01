Spojené státy zřejmě čeká omezení provozu federálních úřadů a agentur, takzvaný shutdown, poté, co Senát neschválil v noci na středu návrhy na prodloužení financování federální vlády. Píší to agentury a americká média. Rozpočtový odbor Bílého domu již nařídil federálním úřadům, aby se na tento scénář připravily, napsala agentura AP.
Americký Senát neschválil návrhy na financování federální vlády, hrozí shutdown
Federální vláda nemá v současnosti zajištěné financování poté, co o půlnoci washingtonského času (6:01 SELČ) začne nový fiskální rok. Do té doby podle médií už Senát nebude o ničem hlasovat.
Návrh republikánů dočasně prodlužoval financování federální vlády do 21. listopadu. Pro jeho schválení však republikáni potřebovali většinu šedesáti senátorů ze sta. To znamenalo, že pro schválení návrhu museli získat podporu i několika demokratických zákonodárců. Nakonec pro text zvedlo ruce 55 senátorů a 45 bylo proti. Pro hlasovali tři demokraté, proti byl jediný republikánský senátor. Podle amerických médií Senát ukončil jednání a znovu bude zasedat až v novém fiskálním roce. Je tak jisté, že takzvaný shutdown alespoň na několik hodin nastane.
Demokraté požadovali od republikánů některé ústupky, aby podpořili jejich návrh. Zástupci obou stran se však na kompromisním návrhu nebyli schopni dohodnout. Demokraté v Senátu předložili svůj návrh na financování federální vlády, který rovněž nezískal dostatečný počet hlasů.
Podle agentury AP rozpočtový odbor Bílého domu krátce po výsledku hlasování v Senátu vydal výzvu úřadům, aby se začínaly řídit plány na spořádané omezení služeb.
Šéf republikánských senátorů John Thune již uvedl, že Senátu zamítnutý návrh znovu předloží ještě tento týden. Šéf demokratických senátorů Chuck Schumer vyzval republikány k jednání. „Musí si sednout a jednat s demokraty o návrhu, který mohou podpořit obě strany,“ uvedl Schumer s tím, že republikánům se už podruhé nepodařilo protlačit návrh Senátem. Thune naopak doufá, že se k republikánům přidá „hrstka demokratů“, která je nutná pro schválení návrhu. Podle něj někteří demokratičtí senátoři jsou se situací, která nastala, velmi nespokojení.
Pokud federální vláda nemá zajištěné financování, musí omezit velkou část svých služeb, které nemají naléhavý charakter. Naposledy se tak stalo v období na konci roku 2018 a začátku roku 2019, tedy v době prvního prezidentského mandátu Donalda Trumpa.