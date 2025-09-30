Demokraté a republikáni nenašli na pondělní schůzce v Bílém domě shodu na financování federální vlády Spojených států od 1. října, což podle amerického viceprezidenta JD Vance znamená, že vládě hrozí omezení chodu. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters.
Federální vládě Spojených států hrozí, že nebude mít finance na svůj chod
„Myslím, že směřujeme k uzavření, protože demokraté neudělají správnou věc. Doufám, že názor změní, ale uvidíme,“ řekl Vance novinářům.
V USA začíná 1. října nový fiskální rok, pro který ale nemá federální vláda zajištěné financování. Pokud se republikáni a demokraté v Kongresu USA nedohodnou, nastane takzvaný shutdown, tedy stav, kdy federální vláda nebude mít peníze na svůj chod, takže bude nucena omezit chod federálních úřadů.
Republikány a demokraty rozděluje mimo jiné postoj k dotacím na zdravotní péči, které demokraté chtějí prodloužit. Republikáni naopak navrhují současnou úroveň financování prodloužit o sedm týdnů.
Republikáni ve snaze vyhnout se omezení chodu vlády navrhují prozatímní opatření, které by vládě zajistilo finance na týden či deset dní. To ale vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer odmítá s tím, že je třeba nalézt dlouhodobé řešení. „Musíme to udělat nyní,“ řekl. Schumer argumentuje tím, že mnozí Američané dostanou 1. října zprávu od zdravotních pojišťoven o zdražení pojistek až o stovky dolarů měsíčně, což znamená, že se lidé budou rozhodovat o tom, zda rozsah zdravotního krytí omezí.