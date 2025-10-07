Shutdown americké vlády trvá týden, nucenou dovolenou mají statisíce lidí


Události: Pozastavení financování americké vlády
Už týden trvá nouzový stav americké federální vlády kvůli neschválenému rozpočtu, takzvaný shutdown. Kompromis nepřineslo ani pondělní hlasování v Senátu. Šéf Bílého domu Donald Trump nejdřív pohrozil trvalými škrty ve vládě a zastavením velkých dopravních projektů v demokraty ovládaných městech. Teď opozici nabízí, že když schválí rozpočet, vyjde jí vstříc v reformě zdravotnictví. Administrativa už kvůli pozastavenému přísunu peněz poslala na nucenou dovolenou statisíce státních zaměstnanců. Ovšem pracovníci klíčové infrastruktury – jako jsou letiště – do práce musí. Výplatu dostanou, až provizorium skončí. Podle úřadů nedostatek personálu jen za pondělí zpozdil na čtyři tisíce letů po celých USA.

