Už týden trvá nouzový stav americké federální vlády kvůli neschválenému rozpočtu, takzvaný shutdown. Kompromis nepřineslo ani pondělní hlasování v Senátu. Šéf Bílého domu Donald Trump nejdřív pohrozil trvalými škrty ve vládě a zastavením velkých dopravních projektů v demokraty ovládaných městech. Teď opozici nabízí, že když schválí rozpočet, vyjde jí vstříc v reformě zdravotnictví. Administrativa už kvůli pozastavenému přísunu peněz poslala na nucenou dovolenou statisíce státních zaměstnanců. Ovšem pracovníci klíčové infrastruktury – jako jsou letiště – do práce musí. Výplatu dostanou, až provizorium skončí. Podle úřadů nedostatek personálu jen za pondělí zpozdil na čtyři tisíce letů po celých USA.
Shutdown americké vlády trvá týden, nucenou dovolenou mají statisíce lidí
