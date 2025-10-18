Žádní králové. V USA se konají protesty proti Trumpově vládě

Desetitisíce lidí ve Spojených státech protestují proti prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho vládě. Demonstrace nazvané No Kings (Žádní králové) se konají na více než dvou tisícovkách míst po celých Spojených státech, především pak ve velkých amerických městech jako třeba New York nebo Washington. V plánu jsou i v Chicagu, Los Angeles nebo Seattlu. Shromáždění proti Trumpovi a jeho politice se konají i v Londýně nebo Berlíně.
Jde o třetí masovou mobilizaci proti Trumpovi od jeho návratu do Bílého domu v lednu tohoto roku. Demonstrace se odehrávají na pozadí platební neschopnosti americké vlády, takzvaného shutdownu. Ten nejenže zastavil federální programy a služby, ale také vystavuje zkoušce samotnou rovnováhu moci v USA. Agresivní exekutiva se střetává s Kongresem a soudy způsoby, které podle organizátorů představují přechod k autoritářství v USA, uvedla agentura AP.
Organizátoři předpokládají účast až 2,5 milionu lidí na mnoha místech země, uvedla stanice NBC. Na sobotu je naplánováno více než 2600 shromáždění ve velkých i malých amerických městech, organizovaných stovkami partnerských organizací.
Zapojují se i přední demokraté
Jakkoliv dřívější protesty v tomto roce – proti škrtům Elona Muska na jaře a proti Trumpově vojenské přehlídce v červnu – přilákaly davy, organizátoři tvrdí, že tentokrát vzniká jednotnější hnutí v opozici proti Trumpovi. Do akcí se zapojují i přední demokraté, jako jejich lídr v Senátu Chuck Schumer či nezávislý senátor Bernie Sanders, kteří protesty vnímají jako protiváhu Trumpových kroků, které podle nich omezují svobodu projevu.
Lídři republikánů se naopak snaží vykreslit účastníky sobotních protestů jako extremisty, komunisty, osoby nenávidící USA a zároveň jako hlavní viníky vládního shutdownu, který nyní trvá již osmnáct dní. Tvrdí, že demokraté v čele se Schumerem odpírají vládě přístup k financím, aby uspokojili požadavky levicového křídla strany.
„Největší hrozbou pro autoritářský režim je vlastenecká síla lidu,“ řekl Ezra Levin, aktivista a spoluzakladatel hnutí Indivisible (Nerozdělitelní), jednoho z hlavních organizátorů protestů.
Trump v pátečním rozhovoru na Fox News uvedl, že se králem být necítí. Během protestů nebude přítomen ve Washingtonu, neboť odjel do svého sídla v Mar-a-Lago na Floridě.