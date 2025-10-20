Úřad dohlížející na jaderný arzenál USA dal většině personálu neplacené volno

Americký Národní úřad pro jadernou bezpečnost (NNSA), který se stará o jaderné zbraně Spojených států, od pondělí posílá většinu svých zaměstnanců na nucenou neplacenou dovolenou. Děje se tak poté, co NNSA vyčerpal peníze na personál v důsledku neschváleného financování federální vlády. Senát bude během pondělí opět hlasovat o návrhu financování vlády poté, co ho schválila Sněmovna reprezentantů, informovala americká média.
Podle stanice CNN na 1400 zaměstnanců NNSA má během pondělí obdržet oznámení, že dostali neplacené volno. Na svých pozicích tak v této agentuře zůstane méně než 400 zaměstnanců.
Přímé provozování jaderných zbraní sice spadá do kompetencí Pentagonu, NNSA je však klíčovou součástí jaderné kapacity USA, připomíná server Politico. Úřad, který spadá pod ministerstvo energetiky, totiž zajišťuje navrhování, výrobu, údržbu, modernizaci a zabezpečení jaderných hlavic. Dohlíží také na jaderné pohonné systémy námořnictva a řídí programy prevence šíření jaderných zbraní. Má bezmála dva tisíce federálních zaměstnanců, kteří dohlížejí na přibližně 60 tisíc dodavatelů.
Je to poprvé, co NNSA v době omezení fungování federálních úřadů poslala své zaměstnance na nucenou dovolenou. Ministr energetiky Chris Wright při projevu v Nevadě podle agentury AFP řekl, že plánuje zdůraznit dopad shutdownu na jaderné zbraně jako prostředky odstrašování.
Spojené státy disponují 5177 jadernými hlavicemi, přičemž k okamžitému použití jich je připraveno 1770, píše AFP s odvoláním na odborný časopis Bulletin of the Atomic Scientists.
Americká federální vláda nemá schválené financování od 1. října, kdy v USA začal nový rozpočtový rok. Zákonodárci se zatím nedokázali shodnout na zákoně, který by alespoň na přechodnou dobu financování zaručil. Jeden návrh schválila Sněmovna reprezentantů a republikáni usilují o to, aby ho schválil i Senát. Protože ale návrh musí podpořit nejméně 60 senátorů ze 100, potřebují i několik hlasů z demokratického tábora. Demokraté však odmítají opatření podpořit bez ústupků ze strany vládní většiny.