Americký Senát schválil návrh, který otevírá cestu k ukončení shutdownu


10. 11. 2025Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Americký Senát v neděli večer schválil návrh zákona, který otevírá cestu k obnovení financování vlády. Republikáni získali potřebných 60 hlasů ze 100 díky skupině demokratů, kteří souhlasili výměnou za příslib možného zrušení škrtů ve zdravotním pojištění. Jde pouze o první procedurální hlasování a konečné schválení zákona o vládních financích může být otázkou několika dní, podotkla agentura AP.

Americká vláda má výrazně omezené finance a funguje v režimu nouzových výdajů od 1. října. Takzvaný shutdown, kvůli kterému jsou rušeny tisíce letů či omezována potravinová pomoc pro chudé Američany, tedy trvá rekordních 40 dní. Skupina umírněných demokratů se po takřka šesti týdnech, co jejich strana blokovala veškeré pokusy republikánů zajistit vládě finance, rozhodla návrh podpořit.

Výměnou za to získali slib, že se v polovině prosince bude hlasovat o prodloužení státní podpory zdravotního pojištění, která by jinak vypršela začátkem příštího roku. Záruku, že bude podpora prodloužena, však nemají, upozornila AP. Proto většina demokratů návrh podpořit odmítla.

Trumpova vláda nařídila státům nevyplácet potravinovou pomoc v plné výši
Americký prezident Donald Trump

