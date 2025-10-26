Na vymanění Evropy z čínské závislosti není pozdě, shodli se ekonomové

Čína hrozí omezením vývozu vzácných zemin, nezbytných pro výrobu čipů, baterií a elektromobilů. Pokud opatření vejde 8. listopadu v platnost, dotkne se i evropského průmyslu. „Evropa se stává obětí ekonomické války mezi USA a Čínou,“ uvedl ekonom Radek Špicar v Otázkách Václava Moravce. Vyjednávání amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu může podle ekonoma Petra Knapa sice „krátkodobě dopadnout dobře“, dlouhodobě je však Evropa ve slabší pozici. Oba hosté se shodli, že existují řešení a jedním z nich mohou být nové příležitosti v Africe.
Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič chce v Bruselu v nejbližších dnech jednat o čínských restrikcích a najít „bezodkladné řešení“. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara by mělo spočívat v tom, že se Západ znovu dostane k dodávkám vzácných zemin, které má Čína pod kontrolou.
„Evropa se stává obětí války mezi USA a Čínou,“ uvedl Špicar s tím, že Peking byl na americká cla připraven a nachystal si nástroje, které dokážou Washington „potrápit“. Jedním z nich je právě omezení vývozu vzácných zemin.
Evropa je na těchto surovinách v tuto chvíli tak dramaticky závislá, že „rychlé řešení neexistuje“, uvedl Špicar. Dodal, že dlouhodobou cestu vidí ve větší recyklaci materiálů, v rozvoji těžby na území Evropské unie a v uzavírání dohod o volném obchodu s dalšími zeměmi.
Ústupky musí udělat Čína i USA
Příští týden by měl s čínským vládcem Si Ťin-pchingem jednat americký prezident Trump. Zástupci obou zemí v neděli prodiskutovali rámec možné dohody. Pokud k ní nedojde, chce Trump od 1. listopadu uvalit na Čínu další stoprocentní cla.
Špicar poznamenal, že má-li dojít k dohodě, musí ústupky udělat Washington i Peking. Čína si totiž vybudovala pozici, která jí umožňuje jít do střetu se Spojenými státy.
Automobilový expert EY Petr Knap souhlasí, že kontrola vzácných zemin je pro Čínu při jednáních „silnou kartou“ i tím, že krátkodobá řešení neexistují. Klíčový problém podle něj ale nespočívá ve výskytu prvků v zemi, ale v ekologické a energetické náročnosti jejich zpracování. „Tohle si v Evropě nepostavíme,“ poznamenal.
Podle Špicara bude Evropa muset hledat místa v Africe, „kde se Číňan už do značné míry zdiskreditoval“. Oba ekonomové se shodli, že k tomu ale bude třeba změnit evropský přístup k třetím trhům, posílit instituce a zlepšit schopnost financovat projekty.
„Bitva není prohraná“
Posilování Číny a závislost Evropy na vzácných zeminách dopadají i na automobilový průmysl. Odstávky v nošovické továrně Hyundai, plánované na příští týden, se souhrnem problémů se vzácnými zeminami a čipy ale nesouvisí, uvedl Knap. Střednědobě a dlouhodobě se však tento tlak českých automobilek dotýká.
„Jsme propojeni osudem s evropským automotivem,“ sdělil Knap s tím, že tuzemské firmy nemají vysokou míru autonomie. Podle něj je proto nutný společný evropský přístup k ochraně trhu, k regulacím i k podpoře sektoru.
Pokud jde o pracovní místa, v ohrožení může být zejména dodavatelská část řetězce. „To ale neznamená, že ta bitva je prohraná nebo že teď odevzdáváme celý trh Číně,“ dodal Knap.
