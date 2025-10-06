V tuzemsku roste zájem o nové automobily. Za první tři čtvrtletí si jich zákazníci koupili přes 182 tisíc, což je o šest procent více než před rokem. V letošních prvních třech čtvrtletích se v tuzemsku vůbec nejvíce prodalo aut značky Škoda – přes 62 tisíc. Následoval Hyundai s více než patnácti tisíci prodanými auty a společnost Toyota s asi třinácti tisíci. Stále dominují vozy se spalovacími motory, i když jejich podíl postupně klesá. Roste naopak obliba hybridů. Ty letos tvoří přes 22 procent všech prodaných vozů. Zájem roste i o čistě elektrické vozy, byť oproti původním představám méně. Na celkových prodejích se elektroauta podílí jen asi pěti a půl procenty. Tedy podobně jako třeba v Polsku, Řecku nebo Itálii.
Zájem o nová auta roste. Více než pětina prodaných jsou hybridy
3 minuty