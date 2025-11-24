Automobilky v Česku se obrací k elektroautům


před 44 minutami
3 minuty
Události: Výzvy pro český autoprůmysl
Zdroj: ČT24

Automobilový průmysl se mění. I páteř tuzemské ekonomiky se čím dál víc obrací k elektromobilitě. Na přechod k novým pohonům je technologicky připravená i řada dodavatelů, včetně závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. Automobilka vyrábí dva plně elektrické modely vozů. Auta s alternativními pohony sjíždí i z linky nošovického závodu Hyundai. Ten navzdory současným odstávkám výroby plánuje jejich zastoupení navýšit. Závod Toyoty v Kolíně už vyrábí pouze hybridy. V příštích letech to mají být čistě elektrická auta a baterie.

