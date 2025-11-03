Jak má fungovat nová sněmovna, diskutovali poslanci v Událostech, komentářích


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24
61 minut
Události, komentáře: Ustavující schůze nové sněmovny
Zdroj: ČT24

Své představy o budoucím fungování sněmovny, včetně využívání obstrukcí, či o budoucím obsazování jejích vedoucích křesel diskutovali ve speciálním vydání pořadu Události, komentáře předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, člen poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl (PRO), člen poslaneckého klubu ODS Vojtěch Munzar, předsedkyně poslaneckého klubu a místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová, člen poslaneckého klubu ANO Patrik Nacher, místopředseda poslaneckého klubu Pirátů Ivan Bartoš a ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Pořad moderovala Barbora Kroužková. Ta uvedla, že pozvání dostalo osm osobností z osmi politických stran, až na zástupce Motoristů dorazili všichni.

Výběr redakce

Jak má fungovat nová sněmovna, diskutovali poslanci v Událostech, komentářích

Jak má fungovat nová sněmovna, diskutovali poslanci v Událostech, komentářích

před 21 mminutami
Mračková Vildumetzová skončí ve funkci hejtmanky

Mračková Vildumetzová skončí ve funkci hejtmanky

21:20Aktualizovánopřed 25 mminutami
Budoucí vláda by mohla zestátnit celý ČEZ

Budoucí vláda by mohla zestátnit celý ČEZ

21:09Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Rusové pronikli do všech čtvrtí Pokrovsku, píše Unian

Rusové pronikli do všech čtvrtí Pokrovsku, píše Unian

12:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Poslanci složili slib. Tři se vzdali mandátu

Poslanci složili slib. Tři se vzdali mandátu

10:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Odstoupení od Istanbulské úmluvy vrátil lotyšský prezident do parlamentu

Odstoupení od Istanbulské úmluvy vrátil lotyšský prezident do parlamentu

před 3 hhodinami
ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu

ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu

13:00Aktualizovánopřed 4 hhodinami
V týdnu přijde babí léto, bude až 15 stupňů

V týdnu přijde babí léto, bude až 15 stupňů

08:06Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Jak má fungovat nová sněmovna, diskutovali poslanci v Událostech, komentářích

Své představy o budoucím fungování sněmovny, včetně využívání obstrukcí, či o budoucím obsazování jejích vedoucích křesel diskutovali ve speciálním vydání pořadu Události, komentáře předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, člen poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl (PRO), člen poslaneckého klubu ODS Vojtěch Munzar, předsedkyně poslaneckého klubu a místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová, člen poslaneckého klubu ANO Patrik Nacher, místopředseda poslaneckého klubu Pirátů Ivan Bartoš a ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Pořad moderovala Barbora Kroužková. Ta uvedla, že pozvání dostalo osm osobností z osmi politických stran, až na zástupce Motoristů dorazili všichni.
před 21 mminutami

Mračková Vildumetzová skončí ve funkci hejtmanky

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci. V Senátu bude pokračovat. Oznámila to na síti X. Kraj prozatím povede její první náměstek Martin Hurajčík (ANO).
21:20Aktualizovánopřed 25 mminutami

Hranicí chudoby se zabýval Fenomén doby

Další díl publicistického cyklu Fenomén doby má název Hranice chudoby. Na příbězích konkrétních lidí ukazuje, kolik stojí důstojný život, kde začíná střední třída a kde chudoba.
před 41 mminutami

Budoucí vláda by mohla zestátnit celý ČEZ

Skupina ČEZ pokrývá asi 75 procent produkce elektřiny v Česku. Spadají pod ni uhelné elektrárny a teplárny po celé republice, jaderné elektrárny v Temelíně a v Dukovanech a řada dalších zdrojů. Právě nad výrobou ČEZu chce budoucí vláda převzít stoprocentní kontrolu. Jednat by se přitom mohlo i o zestátnění celého ČEZu, připustil 1. místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.
21:09Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Poslanci složili slib. Tři se vzdali mandátu

Nově zvolení poslanci se poprvé po říjnových volbách sešli na ustavující schůzi. Sněmovna tím ve 14:00 obnovila činnost. Zákonodárci na schůzi složili ústavou předepsaný poslanecký slib a oficiálně se tak ujali mandátu. Dolní komora v pondělí také zřídila mandátový a imunitní výbor. Nejsledovanější body první schůze, tedy volba nového předsedy a místopředsedů dolní komory, budou na programu při jejím středečním pokračování. Poslanci se sejdou v 9:00.
10:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Národní potravinová sbírka dokončuje přípravy

Finišují přípravy na podzimní kolo Národní potravinové sbírky, a to jak v obchodech, tak v potravinových bankách, které jídlo pro potřebné shromažďují. Zájem o něj roste hlavně mezi samoživiteli a seniory. A přibylo prodejen, kde lze trvanlivé a drogistické zboží darovat, je jich 2800. Za poslední dva roky získalo jen přes výdejny pomoc 50 tisíc lidí. Jenže na hranici chudoby jich žije v Česku přes milion.
před 3 hhodinami

Týden Akademie věd láká k poznávání

Chemické procesy, historii významných budov i tajemství DNA odhaluje Týden Akademie věd. Akce má za cíl popularizovat vědu. Nabízí více než tři sta událostí ve dvaceti dvou městech po celém Česku. Program cílí hlavně na školy.
před 3 hhodinami

ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů v pondělí v Poslanecké sněmovně podepsali koaliční smlouvu. Dokument potvrzuje rozdělení ministerstev i obsazení funkce předsedy dolní komory zástupcem hnutí SPD. Smlouvu strany stvrdily hodinu před začátkem ustavující schůze nové sněmovny. Následujícím krokem bude předložení návrhu personálního obsazení vlády. Předseda ANO Andrej Babiš doufá, že jeho kabinet vznikne nejpozději do poloviny prosince.
13:00Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...