Jak má fungovat nová sněmovna, diskutovali poslanci v Událostech, komentářích

61 minut
Své představy o budoucím fungování sněmovny, včetně využívání obstrukcí, či o budoucím obsazování jejích vedoucích křesel diskutovali ve speciálním vydání pořadu Události, komentáře předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, člen poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl (PRO), člen poslaneckého klubu ODS Vojtěch Munzar, předsedkyně poslaneckého klubu a místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová, člen poslaneckého klubu ANO Patrik Nacher, místopředseda poslaneckého klubu Pirátů Ivan Bartoš a ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Pořad moderovala Barbora Kroužková. Ta uvedla, že pozvání dostalo osm osobností z osmi politických stran, až na zástupce Motoristů dorazili všichni.